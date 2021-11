Crea un espacio chill out en casa

Lunes, 8 de noviembre de 2021

La idea de crear un espacio chill-out es disponer de un lugar donde relajarse y encontrar un poco de paz y calma después de un duro día de trabajo. Tumbarse en un espacio donde la tranquilidad que tanto necesitas te envuelve después de esas largas horas es un verdadero placer. ¿Quieres crear una zona chill-out en tu propia casa? Sigue leyendo y te explicaremos formas sencillas y económicas de empezar.

Hacer tu propia zona chill-out es sencillo. Todo lo que necesitas hacer es encontrar una zona adecuada en tu hogar y decorarla a la perfección. Si te pones a trabajar desde hoy, estarás leyendo, mientras disfrutas de una taza de té o deleitándote del espacio con tus amigos y familiares en muy poco tiempo.

Sofás y sillas cómodas: crea una zona chill-out

Lo más importante para un espacio chill-out es la comodidad. Si tus muebles no son cómodos, tendrás dificultades para relajarse y descansar. Así que, ante todo, los muebles que elijas deben de ser cómodos. No estamos diciendo que tengas que renunciar a la estética; seleccionar muebles que presumen de comodidad y diseño no es imposible.

Para este espacio de paz y tranquilidad, necesitarás sofás, sillones y una mesa con sillas en caso de que quieras incluir una zona para comer. Busca sofás y sillones más anchos que te permitan estar a tus anchas para descansar y relajarte.

Asimismo, los cojines decorativos son el complemento perfecto para los sofás. Elígelos en diferentes formas, estilos y materiales para crear combinaciones originales y hacer tu espacio aún más cómodo, tanto física como visualmente.

Además, puedes intentar hacer tus propios sofás uniendo varias pallets. Los pallets son un material que se ha vuelto muy popular y que se pueden utilizar con pocas complicaciones. Mide las dimensiones de tu patio o jardín y coloca los pallets en el espacio donde irá el sofá. Después, compra algunos cojines o colchones finos o hazlos tú mismo buscando telas que te gustaría usar.

Iluminación íntima

Una zona chill-out tiene que ser un espacio para relajarse y crear un ambiente íntimo. Por esta razón, debes evitar el uso de una iluminación demasiado intensa. Para una iluminación exterior original, relajante y acogedora, recomendamos combinar diferentes tipos de luces Mimax lighting para un resultado majestuoso.

Algunas formas de iluminar tu zona chill-out pueden ser:

Velas. Utiliza diferentes tipos de soportes para tus velas, como peceras, frascos de vidrio o botellas. Puedes intentar llenarlos con arena o rocas de colores. Proporcionarán un brillo acogedor para los momentos más especiales.

Cuerdas de luces para decorar. Compra un paquete, o varias, cuerdas de luces y cuélgalas en el techo o úsalas para cubrir una columna. Son una forma única y divertida de iluminar tu espacio chill-out.

Pérgolas o cortinas

Invertir en algo que pueda proteger nuestro espacio chill-out del desgaste del tiempo como pérgolas o cortinas de buena calidad nos ayudará a disfrutar nuestro deseado espacio durante más tiempo. Nos favorecerá para poder crear un ambiente aún más íntimo y relajado y, por otro lado, si estamos creando nuestra área de descanso en una terraza, patio o jardín, que está expuesto a los vecinos o al exterior, nos beneficiaremos de este tipo de elementos que nos brinden algo más de privacidad.

Para crear un espacio más privado, recomendamos las siguientes ideas. Ambas funcionan a la perfección y depende de tus gustos personales y de cómo quieres que sea tu zona de chill-out:

Pérgolas. Las pérgolas son perfectas tanto para los días calurosos, como para los días lluviosos. Protegen los espacios del paso del tiempo y nos permiten disfrutar durante más tiempo de nuestra zona chill-out. Además, se pueden usar incluso para colgar cuerdas de luces o una enredadera.

Cortinas. No existen muchas cosas que puedan ser más relajantes e hipnóticas que unas bellas cortinas moviéndose con la brisa. Las cortinas pueden ser una gran adición a una pérgola. Busca una tela que combine con el espacio y cósele una correa, diseña cualquier sistema para poder abrirlas y cerrarlas con facilidad o únelas creando un efecto de ondas. ¡Desata tu creatividad!

Piezas decorativas

La decoración juega un papel muy importante en tu espacio chill-out. Debes prestar especial atención a los detalles y, el uso de elementos decorativos es una de las mejores formas de hacerlo.

Si tuviéramos que quedarnos con algunos de los elementos decorativos que mejor funcionan en un espacio chill-out, serían sin duda:

Una gran alfombra de las que cubren la mayor parte del suelo. Usar una alfombra te permitirá disfrutar de la libertad de estar descalza en tu espacio de relajación, además de agregar calidez al ambiente.

Plantas. Las plantas le dan un toque de color y naturaleza a cualquier estancia y aportan calman y paz, por lo que son los complementos ideales para definir la decoración de nuestra sala de relax.

Recuerda, la idea es relajarte y disfrutar, también en el proceso. Te lo mereces.