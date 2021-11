Santiago Canete: “Los problemas de abastecimiento están afectando a la producción de miel”

Domingo, 7 de noviembre de 2021

El presidente cooperativa Reina Kilama señala que envases de vidrio, plástico y bolsas llegan en poca cantidad y mucho más caros

En las últimas semanas se están sufriendo graves problemas de desabastecimiento y rotura de stock en muchos sectores. Se ha hablado de la falta de licores, o los problemas de comunicación con Reino Unido. Pero la escasez está afectando a otras industrias. Es el caso del sector apícola, que protesta por falta de suministros para poder envasar. Santiago Canete es el presidente de la cooperativa Reina Kilama, uno de los mayores productores de miel de la provincia y reconocido internacionalmente. Canete señala que falta vidrio, cartón y plástico: "Estamos teniendo problemas de retrasos en las entregas, hemos pedido un tráiler de tarros antes una semana, ahora 20 días. Hay que pedir con mucha antelación. No hay materia prima para fabricar el envasado de cartón, no hay cajas. El plástico, no le sirven al fabricante”.

En el cuidado de las colmenas y recolección de la miel son necesarios estos suministros. Los apicultores utilizan muchas bolsas para alimentar las colmenas. Iberplastic, empresa de Aldeatejada, se comunicó con la cooperativa para anunciarles que ya no tienen materia prima y no pueden enviar más bolsas. Ante tales problemas, desde Reina Kilama han decidido pedir todo el material de plástico que necesitan para el próximo año con la esperanza de que puedan surtirles lo antes posible o, por lo menos, con el menor retraso.

El presidente Canete indica que antes los precios quedaban fijados para toda la campaña, pero debido a la inestabilidad del mercado ahora el precio se marca para cada camión, además de tener constantes retrasos y temen que cada semana pueda seguir subiendo el precio del transporte. "El precio ha aumentado enormemente, hemos pasado de pagar el bidón de miel a 20 euros a hacerlo a 35, estamos pagando 1.200€ más cada tráiler de bidones con respecto al año pasado”. Desde la cooperativa manifiestan mucha incertidumbre alrededor de todos los proveedores debido a la rotura de stock sufrida en todo el mundo.