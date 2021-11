La calidad del aire en Salamanca es peor de lo que marcan los medidores oficiales, según colectivos ecologistas

Domingo, 7 de noviembre de 2021

El aire limpio es indispensable para garantizar salud y bienestar humanos, y su contaminación supone una amenaza para todo el planeta: según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4,2 millones de defunciones prematuras.

Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire publicadas en 2005 ofrecen orientación sobre límites para contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos sanitarios. El estudio de calidad del aire urbano realizado por Ecologistas en Acción en Castilla y León en 7 de las capitales provinciales se ha centrado en el dióxido de nitrógeno (NO2), cuyo origen principal son los vehículos de combustión interna, por lo que está directamente ligado al tráfico motorizado. Esta sustancia química es tóxica para la salud, afecta a la capacidad respiratoria y a largo plazo provoca la disminución de la función pulmonar, bronquitis y tos. El valor medio anual fijado por la OMS para la protección de la salud humana es de 40 microgramos de NO2 por metro cúbico (µg/m3). También establece un valor límite horario de 200 µg/m3, que no debería superarse más de 18 veces al año.

El análisis de la contaminación del aire en Castilla y León se realiza mediante la Red de Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León. El Real Decreto 102/2011 regula la ubicación de las estaciones de medida de esta red. “Situarlas en una calle con mayor o menor densidad de tráfico dará resultados muy diferentes, pudiendo ser poco realistas”, comenta Felipe Yuste, responsable del estudio de Ecologistas en Acción en Salamanca.

Hace tiempo que Ecologistas en Acción advierte que los datos que proporcionan los medidores oficiales no son representativos de la contaminación atmosférica de las ciudades de la región por el incumplimiento que muchas de ellas tienen de la normativa, fundamentalmente del criterio de ubicación. “En Salamanca no existe ninguna estación en calles con tráfico”, denuncia Felipe. “Si la ubicación de las estaciones no es la correcta, la disminución de las concentraciones de contaminante se deberá a una mala medición, no a una menor contaminación”.

En el mes de noviembre de 2.020 y en febrero de 2021, Ecologistas en Acción de Salamanca y Fridays For Future Salamanca llevaron a cabo la medición de la contaminación por NO2 del aire en varios puntos de la ciudad. “Con los resultados se ha podido constatar que la situación real de la contaminación atmosférica en nuestra ciudad es muy diferente de la “excelencia” que publicita el Gobierno de Castilla y León”, detalla Felipe. Las dos estaciones oficiales de medición operativas en Salamanca están emplazadas en lugares alejados de la contaminación producida por el tráfico motorizado urbano. Una está ubicada en la calle La Bañeza donde se registra un tráfico moderado y la otra dentro del recinto deportivo de La Aldehuela, donde obviamente, los vehículos a motor no circulan.

El nivel más alto de contaminación obtenido se encontró en Salamanca, En el Paseo de Canalejas, con un valor de 69 µg/m3, siendo más del doble del valor reflejado por el medidor colocado en la estación oficial, con 27 µg/m3. En esta ciudad,14 de las 25 medidas obtenidas han superado el valor límite anual de NO2, situándose en ese periodo como la ciudad con más contaminación de Castilla y León. En la Avenida de Mirat se han alcanzado 60 µg/m3, 53 µg/m3 en las avenidas de los Maristas y de Alemania (ubicación de la anterior estación oficial y 52 µg/m3 en el Paseo de Torres Villarroel y en la Calle Peña de Francia.

Muchos de los puntos que registran altos valores de contaminación se corresponden con zonas sensibles, como centros educativos y sanitarios, situados cerca de vías con alta densidad de tráfico, lo que hace más perentoria la adopción de medidas de reducción drástica del tráfico en el entorno de estos lugares para preservar la salud de las niñas y los niños y de las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

A la vista de estos resultados, Ecologistas en Acción de Salamanca y Fridays For Future Salamanca exigen reducir la contaminación en la ciudad, mejorar la información sobre la calidad del aire que se respira en ella, reubicar las estaciones oficiales de medida para que cumplan con los criterios legales y restringir el tráfico motorizado urbano para disminuir la contaminación que se deriva del mismo.