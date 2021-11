Había dos amigos, se respetaban, apreciaban, cuidaban y sobre todo estaban ahí cuando el otro lo necesitaba. Una noche, uno de ellos se despertó con gran sobresalto, se vistió y salió a toda prisa para llegar a la casa de Pepelu. Cuando llegó, tocó la puerta tan estrepitosamente que despertó a todos. Un sirviente abrió la puerta. Su amiga Isis apareció:

—“¿Qué pasa, amigo? No eres de andar corriendo en mitad de la noche. Si, perdiste dinero te prestaré, tómalo, si tuviste un altercado y necesitas luchar, lo haremos juntos…

— “Gracias amiga pero no estoy aquí por nada de eso. Soñé que te sentías mal y me necesitabas y que una palabra mía puede aplacar malos entendidos con nuestros compañeros. Siento que sea tarde, y asuntos… me hayan demorado. Me preocupé y vine de inmediato a tu casa, quiero terminar con esta tortura, juntos veremos la luz al final del túnel

(Adaptada por Isaura Díaz de Figueiredo)

Moraleja:

La lealtad se demuestra de muchas maneras. Una de ellas es obedeciendo perrunamente, sí. Es la más sencilla, y la que más le van agradecer. Pero la realmente sincera incluye la capacidad de decir no cuando sabes que lo que te piden es un error que perjudica a persona/as a las que debes lealtad y compromiso.



No perdamos más combustible. No provoquemos más grietas por las que se vaya el atisbo energético que hoy tenemos. Juntos, arrimando el hombro… saldremos, aunque en cada rincón lata ambición, gérmenes de traición, sueños de poder… De lo contrario sería una verdadera lástima.

Nota: Perruna es una torta o galleta grande que se hacía para los perros con las sobras de la molienda (salvado, paja etc) por la consistencia dura y redonda, dio nombre a las perrunillas dulce rico, rico.