Persistiendo en las incongruencias.

Colas de ancianos en Tamames esperando a ser vacunados el pasado jueves, procedían de 5 zonas básicas de salud.

Hace unos días nuestro presidente regional inauguró el nuevo Centro de Salud de Calzada de Valdunciel, que llevaba meses terminado esperando. Atenderá a unas 2.200 personas, dando esta cifra la medida del despoblamiento del campo en la región, instalaciones urbanas como esa suelen añadir un cero más. Allí hizo un encendido alegato de la atención de su gobierno al mundo rural, en especial “que nadie dude de que la Junta está comprometida con la sanidad pública, en la mejor atención para los pacientes”, según contaba salamancartvaldia.es. Tardó poco en evidenciar la realidad tras sus palabras. Esta semana forzaban a mayores de 80 años a desplazarse, avisados el día antes, hasta varias decenas de kilómetros y a esperar al raso en un frío día para vacunarles. Tras 34 años de políticas tan consistentes como esta, y varios cientos de miles de habitantes menos, ¿cuál es el atractivo para votarles?

Imagen de la nueva avenida con cuatro carriles. Tanto el Paseo del Lunes de Aguas como la Avenida de Lasalle entre las dos rotondas, cuentan desde hace años con cuatro carriles. No se conocen atascos en la zona.

Pero pretendía hablar de otra acción congruente. Esta semana el Ayuntamiento iniciaba las obras de desdoblamiento de la prolongación de la Avenida del Padre Ignacio Ellacuría y el Camino de las Huertas de la Vega. Con una “inversión” de 1.228.452,92 euros, y el plazo de ejecución es, aparentemente, de 10 meses. Incluida en la estrategia Tormes + que lleva unos años actuando en la mitad oeste del entorno del rio, en especial la margen izquierda. La Estrategia es “una intervención en barrios periféricos del arrabal de la ciudad, que representan un espacio social de alta oportunidad estratégica para desarrollar un proyecto integrado de desarrollo urbano sostenible”, según su documento principal.





Avenida del Lunes de Aguas, cuatro inútiles carriles sin apenas tráfico.

No olvidemos las continuas alusiones municipales calificándonos de municipio verde. Incluso inventaron otra marca, Savia, “la estrategia de la ciudad de Salamanca para afrontar el futuro, un proyecto que aúna dos de las principales señas de identidad de la ciudad: cultura y naturaleza y la sitúa a vanguardia de la defensa del medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible.”, según su propia web. Y ya ni mencionamos la cantidad de veces que pasean al Life Vía de la Plata por la prensa o por la geografía española de Congresos y Jornadas, a pesar de no haber pasado todavía de proyecto después de mucho tiempo.

Tramo de la Avenida de Lasalle con cuatro carriles. Es la vía de mayor tráfico de la zona, pero no tanto como para justificarlos.

Crear una avenida de cuatro carriles, en una zona de poco tráfico, en un momento de gran preocupación por el Cambio Climático y la Contaminación, que matan convecinos, no parece muy verde, ni sostenible, ni denota cultura de vanguardia precisamente. Máxime cuando en la zona hay infraestructura similar apenas usada. Ya hemos comentado la errática y sorprendente política de fomento de la bici creando carriles por donde no se circula con ella. Nada por supuesto de remodelar la Avenida de Lasalle en ese sentido, verdadero eje de la movilidad de toda esta zona de la ciudad. Fomentar “la movilidad sostenible con una preinstalación para puntos de recarga de vehículos eléctricos y 20 bases aparcabicicletas” y creando más espacio para coches, solo evidencia que no quieren entender nada y todo es puro artificio. Muy congruente y nada despilfarrador de recurso públicos, por supuesto, además bajan impuestos.

Zona donde se acaba de momento la obra. Huelga decir que no por culpa del Ayuntamiento, claro.