Santa Marta estrena el renovado tramo de la carretera de Nuevo Naharros

Viernes, 5 de noviembre de 2021

Tras más de dos décadas mediando desde el Ayuntamiento para el arreglo deuna vía cuya titularidad es de la CHD

Las obras de renovación del tramo de la carretera de Nuevo Naharros que discurre por el municipio de Santa Marta de Tormes, ya han finalizado, una noticia más que esperada tras más de dos décadas de insistencia por parte del Ayuntamiento para que se arregle una vía que no es de titularidad municipal sino de la Confederación Hidrográfica del Duero, aunque finalmente la obra ha sido sufragada en su mayor parte por la Diputación de Salamanca y las aportaciones municipales.

“Hoy ponemos fin a una actuación que llevamos años buscando y yo como alcalde me siento contento de que entre todos hayamos podido poner orden a algo que el titular no quería, entiendo que las circunstancias son difíciles pero más allá de eso no se le puede dar la espalda a la realidad, y esa realidad finalmente la han afrontado la Diputación y los ayuntamientos, con todo lo que esto supone, ya que a partir de ahora el mantenimiento de la carretera está a cargo de los municipios implicados”, señaló el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

El Ayuntamiento transtormesino encabezó en el 2018 una petición a la Subdelegación del Gobierno para que mediase en el proceso para acometer una obra que también afecta a los municipios de Calvarrasa de Abajo, Machacón, Villagonzalo y Pelabravo. Sin embargo, han sido las gestiones con la Diputación las que han fructificado y se han materializado en el acondicionamiento de casi 20 kilómetros de una carretera –más conocida como Camino 1- que han supuesto para La Salina una inversión total de 382.000 euros incluidos en el Plan de Carreteras Asfaltadas de Titularidad Municipal y Similares.

En el caso de Santa Marta, la aportación ha sido de 23.571 euros para colaborar en la reparación de un camino que, como recordó el alcalde, “es un eje de comunicación para la gente que desarrolla su vida aquí, que muchas tienen propiedades cercanas o huertos familiares, además es una vía muy frecuentada por todos los municipios de la zona y tiene urbanizaciones y empresas vinculadas”.

Los trabajos han consistido en la limpieza de cunetas, la reparación de blandas y el aglomerado de la vía, el acondicionamiento de los accesos a los caminos públicos, la pintura y el cambio de la señalización vertical. Todas estas labores han permitido eliminar los profundos baches que desde hace años presentaba esta carretera que soporta mucho tráfico, ya que da servicio a distintas urbanizaciones, empresas y actividades económicas que durante años han elevado sus quejas al Ayuntamiento que finalmente, tras años de insistencia, ha conseguido que se concluya la obra. “Es momento de congratularse ya que, aunque hay cosas que difícilmente tienen solución jurídica, la voluntad lo soluciona, como en este caso, que ha sido cuestión de voluntad”, concluyó David Mingo.