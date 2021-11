«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7), así enunciaba su mensaje el Santo Padre Francisco en la V Jornada Mundial de los pobres. Todo un alegato y una invitación a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien.

Estas jornadas son la oportunidad perfecta para reflexionar. A veces pienso en las enseñanzas que nos transmitió Jesús y entristezco por lo rápido que se nos olvidan. Vivimos con pretensiones de tener una vida perfecta, bienes materiales, lujos, excesos… alejándonos de la realidad más crítica.

Esas ansías de riqueza nos hacen infelices, ya que están muy impuestas en esta vida de banalidad y superficialidad de la que cada día somos más partícipes. Trabajamos más de lo que vivimos, nos pasamos años formándonos para tener el trabajo que nos pueda dar de comer y nos haga llevar una vida económicamente cómoda. Irónicamente, esto enriquece nuestro bolsillo, pero no siempre enriquece nuestra alma. A la vista está que lo material se acaba, nada más lejos de la realidad actual en la Palma dónde el volcán ha arrasado con todo menos con el amor, las emociones, los sentimientos, la solidaridad y lo vinculado al plano emocional de los lugareños.

Sin embargo, siempre he pensado que pobre no es solo el que no tiene riquezas, es más pobre aún el que lo es de espíritu. Ya lo dijo San Mateo: “De nada te sirve ganar el mundo, si has perdido tu alma”. El poder y el dinero en muchas ocasiones hacen que nos olvidemos del pobre, que le miremos por encima del hombro o simplemente que ni lo miremos. No nos redimimos a la humanidad sino a la codicia. Pero Jesús nunca hizo distinciones, nos dejó la mejor herencia que se puede dejar a un hermano: nos enseñó a amar y a ser humildes. Y tanto tú como yo sabemos, que a una persona a la que amas no puedes dejarla desamparada, harás lo que sea necesario para ayudarla y mejorar su situación. La recompensa de la gracia de Dios será infinita.



Desde Cáritas Diocesana de Salamanca, a las puertas de la Celebración de la Jornada Mundial de los pobres, tenemos el objetivo principal de hacerla más notoria, tanto a nivel social como eclesial. También de escuchar a los pobres, encontrarnos con ellos, saber de su vida, de sus dolores, de esperanzas…y que el pueblo de Dios les oiga en directo.

Queremos abordar, además, el concepto de “pobreza” con un nuevo enfoque. Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos a menudo incompetentes. La pobreza debería abordarse desde una planificación creativa, que permita aumentar la libertad efectiva para poder realizar la existencia con las capacidades propias de cada persona. Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de dinero es una ilusión de la que hay que alejarse.

En estas jornadas participarán delegaciones, asociaciones, fundaciones, servicios Diocesanos y Carismas que en la Diócesis trabajan específicamente con las personas más necesitadas. Te animamos a participar en las actividades y a implicarte. Comenzarán el lunes 8 y se prolongarán hasta el domingo 14, donde cerrará la jornada una celebración de la palabra en la Catedral a manos del Obispo sobre las 18:30 horas, seguida de un concierto. Te esperamos en cada parroquia y en cada momento de esta semana de júbilo. ¿Contamos contigo?

María Inmaculada Regadera Martín