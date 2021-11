Viernes, 5 de noviembre de 2021

Ambos suman un pleno de victorias en el arranque de la Liga Femenina con un seis de seis

Duelo de ensueño entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket por el liderato (viernes, 20:00 horas). Ambos suman un pleno de victorias en el arranque de la Liga Femenina con un seis de seis, por lo que el que gane en La Fonteta dará un buen golpe sobre la mesa del campeonato.

Además, las charras llegarán a la cita directas desde Praga, puesto que no pasaron por Salamanca tras jugar y encajar su primera derrota del curso en la Euroliga contra el USK. Sin embargo, la mala noticia es que Kahleah Cooper no estará disponible para Roberto Íñiguez al no haber llegado aún.

Al otro lado, Ouviña, que podría ser baja para la contienda, Queralt Casas, Allen, Laura Gil, entre otras, buscarán poner en problemas al conjunto azulón sobre la pista.

Roberto Íñiguez: “Los grandes equipos vuelven”

No tendrá que decir mucho a sus jugadoras Roberto Íñiguez antes del duelo, “todos los partidos no deberían necesitar que el entrenador motive, pero a veces pasa y es necesario. Aquí sabemos con quién jugamos y poco hay que hacer. Todas están preparadas y quieren jugar este tipo de partidos”, señala. El partido del martes queda ya en el pasado, aunque hay que aprender de él, “fue un partido para aprender y darnos cuenta del nivelazo de la Euroliga y lo difícil que es ganar fuera si no haces las cosas bien y que los errores se castigan. Tenemos que aprender, pueden suceder estos partidos y nos tienen que servir para crecer y dar pasos adelante y tener ahora el reto de volver, eso es lo que hacen los grandes equipos”, señala Roberto. El vitoriano ve con ganas a sus jugadoras, “ellas son las primeras que acabaron con rabia en Praga y ahora tenemos que juntarnos y dar el siguiente paso y seguir creciendo, porque somos un equipo que aún tiene que crecer muchísimo”. En cuanto a los precedentes de este año entre valencianas y charras, poco se parecerá el duelo de mañana, “no tienen nada que ver ni ellas ni nosotras. Un partido diferente y tenemos que tener buena mentalidad, jugar duro cuarenta minutos, parecernos más a lo que tenemos que ser y destruir alguna cosa de Valencia, cuidar los detalles mejor que nunca, explica un Roberto que tiene claro cuál es el arma principal de las taronjas: “temo sus mecanismos y su continuidad. En eso ahora son mejores que nosotras porque hemos hecho más cambios. Estamos en esa construcción sobre la marcha y en competición, mientras eso ellas ya lo tienen, hicieron mejor pretemporada e hicieron cosas un paso antes” , sentencia.