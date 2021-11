La vacunación masiva a los mayores de 85 años frente al Covid y la gripe finaliza con cerca de 900 dosis administradas sin reacciones

Jueves, 4 de noviembre de 2021

Los vecinos de las zonas de Peñaranda, Cantalapiedra y Villoria han acudido este jueves al pabellón municipal peñarandino a recibir esta doble vacunación

La gran jornada de vacunación que este jueves se ha vivido en el pabellón municipal Miguel Ángel Jiménez Barcala de Peñaranda ha finalizado con una gran respuesta vecinal a la convocatoria que Sacyl realizaba para toda la población mayor de 85 años, nacidos en 1936 y años anteriores, de las zonas básicas de salud de Peñaranda, Cantalapiedra y Villoria.

Tras concluir el proceso, en el que se administraba la tercera dosis frente al Covid y la vacuna de la gripe, se ha detallado que en total han sido 880 las vacunas de Pfizer y Moderna dispuestas, además de las de la gripe, proceso que ha concluido sin reacciones ni incidencias.

Tras los problemas que se originaban en el comienzo de esta nueva jornada masiva, que generaban colas de espera debido a fallos técnicos en el sistema de control sanitario, las dosis se han administrado durante toda la jornada con total normalidad, en una cita que será la última en esta instalación deportiva debido a las obras de sustitución de la cubierta del pabellón.

n

uevos espacios en la ciudad para continuar con los procesos masivos, algo sobre lo que trabaja la Gerencia de Salud, disponiendo ya de algunas opciones ofrecidas por el Ayuntamiento de la ciudad y que hoy se mantienen en estudio. Una situación, que ha obligado a buscar, algo sobre lo que trabaja la Gerencia de Salud, disponiendo ya de algunas opciones ofrecidas por el Ayuntamiento de la ciudad y que hoy se mantienen en estudio.

La coordinadora sanitaria de la jornada masiva de este jueves en la ciudad, Cristina Bravo, ha destacado el esfuerzo que ha desarrollado el operativo humano para poner en marcha esta gran cita, junto con Tamames, el otro municipio que hoy ha vivido esta doble vacunación, explicando, al hilo de las quejas vecinales por los desplazamientos de los mayores a este emplazamiento peñarandino que “si hubiera sido solo la vacunación de la gripe se podría haber realizado en los Centros de Salud como otros años. Pero teníamos la tercera dosis para el Covid y tenemos que economizar esas dosis. No se pueden tener en todos los sitios ya que tenemos que ajustar mucho el número que disponemos para no perder ninguna, ya que hay mucha gente que vacunar”. Desde la Junta han indicado hoy que no se contemplan problemas de abastecimiento de terceras dosis en la comunidad, por lo que esperan continuar con las citaciones para su administración de manera normalizada.