ASAJA tilda de “incongruentes” algunas de las medidas propuestas para la ordenación de explotaciones bovinas

Jueves, 4 de noviembre de 2021

La organización agraria ASAJA Salamanca califica de “incongruentes” determinadas medidas que podrían imponerse con el nuevo real decreto sobre ordenación de explotaciones bovinas. Esta es la impresión que ha dejado clara la OPA, tras celebrar en la mañana de este 4 de noviembre una sectorial de vacuno donde, además, se han tratado otros temas de especial relevancia para los ganaderos como la campaña de saneamiento y las futuras ayudas para la creación o ampliación de cebaderos.

Ordenación de explotaciones bovinas

La OPA, que ha analizado al detalle el borrador de ordenación de explotaciones bovinas, se opone frontalmente a la publicación del real decreto y considera que se trata de un “directo y claro” ataque al sector. El presidente Juan Luis Delgado Egido anuncia que seguirán presentando alegaciones conjuntamente con la organización en ámbito regional y nacional para frenar el ‘desaguisado’ que provocaría la nueva norma.

“No se puede pedir a las explotaciones en extensivo, como las de Salamanca, que se encierre el ganado, ya que es un sistema de manejo propio de las granjas intensivas. Ni se trabaja igual, ni los animales están hechos para vivir igual. Y con este real decreto pretenden poner en el mismo listón ambos sistemas”, aseguró Delgado.

En este sentido, el presidente añadió: “Las medidas de seguridad es otro sinsentido, así como las distancias, el volumen de cabezas de ganado o la alimentación. Hay muchos factores que influyen y no se pueden tratar por igual en un sistema que en otro. Es entendible que, en las granjas de intensivo, sean más estrictos porque los animales están estabulados en recintos cerrados y, lógicamente, deben tener un control mayor. En las extensivas, las reses pastan al aire libre y tienen muchas medidas de seguridad por sí solas.

Campaña saneamiento

La sectorial de vacuno de ASAJA Salamanca deliberó también los datos conocidos de la primera vuelta de la campaña de saneamiento con más prevalencia de tuberculosis en las comarcas de Vitigudino y Béjar. De hecho, fue el propio consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, quien avanzó los resultados obtenidos a esta organización agraria, junto al resto, el pasado miércoles, 3 de noviembre.



Al contrario de lo que se concreta en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina (PNETB), la Junta de Castilla y León consideraba en dar dos vueltas a aquellas explotaciones históricas que no han dado positivo en la enfermedad (calificación T3H), por encontrarse en una comarca, la de Vitigudino, con mayor prevalencia. Sin embargo, al haber disminuido el número de positivos en la zona, no se llevará a cabo. “Hemos llegado a un acuerdo y han aceptado nuestra propuesta de que, en enero del año que viene, dichas T3H sean las primeras en la siguiente campaña de saneamiento, con objeto de no entorpecer el trabajo a los ganaderos”, según reveló Juan Luis Delgado, quién añadió “seguir trabajando en el proceso” y que habrá otra reunión el próximo día 10 con la Junta de Castilla y León”.

Futuras ayudas a cebaderos

Otra de las negociaciones realizadas con la Junta de Castilla y León y que se debatió en la sectorial de vacuno de ASAJA Salamanca es la creación o ampliación de plazas en los cebaderos. El objetivo es conseguir una oferta suficiente de plazas para que no se penalicen las explotaciones que tienen positividad en tuberculosis y se vean obligados a vender los terneros a unos costes inferiores.

“Hay que recordar que, en Salamanca, es donde tenemos la mayor cabaña de bovino extensivo y, en cuanto a cebo, tenemos muy poco. Ese mercado se va a otras comunidades como Aragón o Cataluña”. Delgado valoró positivamente la creación de estas futuras ayudas: “Así conseguimos dos cosas. Por un lado, que se equipare el precio para esas explotaciones que tienen que vender más barato. Y, por otro lado, obtendremos un valor añadido para Castilla y León”.

En la actualidad, las bases para financiar un porcentaje de la ampliación o creación de plazas de cebo han pasado la exposición pública y está pasando el filtro de Europa; por lo que, en poco tiempo, estarán publicada.