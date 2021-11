La exposición ‘Cafuné’, la particular visión de Río de Janerio del fotógrafo Rafael Fabrés

Jueves, 4 de noviembre de 2021

La Fundación Cultural Hispano Brasileña inauguraba esta mañana en el Patio de Escuelas Menores, la exposición ‘Cafuné’, del fotógrafo Rafael Fabrés. En portugués, la palabra “cafuné” alude al acto de pasar los dedos cariñosamente por el cabello de alguien.

Este proyecto, que empezó como libro y ahora coge forma física en esta exposición, es un gesto de cariño hacía Río de Janeiro. Con la “pacificación” de las favelas como telón de fondo, la muestra toma el pulso de la llamada “ciudad maravillosa” durante la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, la visita del Papa y las protestas masivas de 2013. Si bien el trabajo documenta un período fundamental de la historia de Brasil, el proyecto es, a la vez, íntimo y personal.

El autor, Rafael Fabrés, fotógrafo y realizador independiente especializado en narrativa documental, cuenta además de con imágenes impactantes, con canciones, poemas, conversaciones y sonidos ambientales, un periodo convulso de la historia brasileña; en particular de Río de Janeiro y sus habitantes.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, podrá visitarse en la sala de exposiciones del Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca hasta el próximo 10 de diciembre de 2021.

El autor

Rafael Fabrés (Madrid, 1982), trabajó entre 2008 y 2018, como fotoperiodista en América Latina y Centroamérica, enfocado en proyectos de largo recorrido para medios internacionales, clientes corporativos y asociaciones sin ánimo de lucro. Sus fotografías han aparecido en publicaciones como TIME, The New York Times, Der Spiegel, El País Semanal, Paris Match, Le Monde, y un largo etc. Su obra ha sido expuesta en Estados Unidos, Francia, Italia, México, Brasil y España.

Actualmente sus intereses se encuentran en proyectos multidisciplinares y colaborativos tanto documentales como corporativos a través de Caminito Films, la productora que fundó en 2018. En 2020 Rafael publicó su primera monografía de fotografía, Cafuné.

Fotos de Guillermo García