Mori: “No hay excusa y toca tratar de ganar con luz natural o artificial”

Jueves, 4 de noviembre de 2021

Dani Mori, entrenador de Unionistas, atendió este jueves, un día antes de lo normal, a los medios al tener que jugar el viernes en el Reina Sofía.

Convocatoria: “Entraron todos los futbolistas del primer equipo más Leslie. Durante la semana podía haber la duda de si llegarían Mandi (problemas en el aductor) y Carlos de la Nava (molestias en la espalda). No son lesiones y los dos han completado la sesión”.

Reclamación del DUX: “El club ya se ha manifestado y va a pelear por el punto que conseguimos en el terreno de juego. Como entrenador y plantilla tenemos que centrarnos en el Celta. Hicimos el procedimiento que correspondería y no voy a hacer ninguna manifestación más”.

Semana corta: “Más de lo normal, prevalecía recuperarnos de piernas y ha sido una semana muy positiva. Las cargan han ido genial y no tenemos ningún tipo de queja. Vamos a afrontar el partido con total garantías”.

Rival: “Es un filial fuerte, veloz, con calidad individual importante y en cualquier acción te pueden decidir el partido. Será un rival que quiera ganarnos”.

Luz: “Condiciona y preferiríamos jugar con luz natural, pero no se ha podido. El club ha hecho las gestiones apropiadas y esperemos que se pueda tener en cuenta. No hay excusa y toca tratar de ganarlo con luz natural o artificial. Influye en que ves menos y no estamos acostumbrados a esa luz. Podemos mentalizar al futbolista de que es lo que hay”.

Cambios: “Puede que ser que vuelvan De la Nava y Espina. También otros compañeros. Pueden estar ellos o Pitu, De Miguel, Cris Montes o Rayco…”.

Horario extraño: “Que una persona no pueda venir por ser jornada laboral ya nos duele, aunque no es cosa nuestra. Nos estarán mandando mucha fuerza desde su puesto laboral”.

Obras: “Os dije que ojalá estuviera bien el césped, tuviera el material necesario… y se cumplió. Las obras van a la velocidad que pueden”.

Empates seguidos: “Cuando intentes hilar fino en el trabajo, todos debemos de hacerlo bien. Hemos hecho grandes partidos”.

Alcalde y césped natural: “No tengo una valoración para ello y no debo hacerlo yo. Hay otras personas dentro del club que puedan manifestar lo que quieran. Yo tengo que vaciarme en el siguiente partido y que todo esté perfecto”.