Manu Sánchez: “El ambiente es una pasada. Es otro rollo, es muy divertido y desde dentro se nota muchísimo”

Jueves, 4 de noviembre de 2021

Manu Sánchez, lateral de Unionistas, habla en una entrevista sobre todos los temas de actualidad del club charro antes de medirse al filial del Celta de Vigo.

Semana muy corta: “Es más corta para los entrenamientos y está en el punto intermedio entre recuperar y preparar, pero al final queda dentro de lo que pueda pasar. Es una semana más y ya veremos cómo se da”.

Reclamación del DUX: “Es un tema que no depende de nosotros y desde dentro no es algo que estemos hablando ni tratando. Creo que hay profesionales encargados de eso dentro del club y los jugadores nos dedicamos a lo que nos toca. Es algo en lo que no podemos participar ni cambiar nada. Me pilla fuera de onda y prefiero que sea así”.

Ganando importancia tras la lesión: “Desde que llegué aquí estoy muy contento y siempre lo he manifestado así porque es la realidad. Me encuentro muy a gusto y me permite expresarme de la mejor manera dentro del campo. Físicamente estoy listo”.

Tipo de partido con el Celta ‘B’: “Todos los filiales tienen jugadores muy buenos y de alto nivel. No sé en el Reina si se mostrarán muy abiertos o se cierran un poco más. Nosotros estableceremos nuestro plan de partido”.

Único invicto en tres categorías: “Debemos confiar en nuestra idea y lo que estamos haciendo da resultados”.

Obras y ambiente: “El ambiente es una pasada. Es otro rollo, es disfrute, es pasión… es muy divertido y desde dentro se nota muchísimo. Es genial”.