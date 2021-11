José Ignacio García, el poder del cuento  

Miércoles, 3 de noviembre de 2021

Son los martes literarios ya una cita obligada en esta Salamanca nuestra que tiene que seguir descubriendo el Ágora del DA2, espacio imprescindible de una cultura que este martes lluvioso y ventoso se ha llenado de cuento en la persona de uno de los nombres más importantes de la literatura castellano y leonesa. Y no solamente porque sea un autor premiado, crítico literario en el Cultural del ABC y en la Nueva Crónica de León, ni por ser el alma y creador del proyecto cultural “Contamos la Navidad” que acumula trece ediciones y tampoco, por supuesto por ser el director de la Colección Cuentenario Narrativa de Castilla Ediciones y mucho menos por ser el apasionado responsable de la que es en la actualidad la más definitiva de las antologías del cuento en nuestra región, prodiga en poetas y narradores… No, José Ignacio García, el escritor, es inseparable del generoso e incansable amigo que a todos nos invita a la mesa de la literatura con criterio y con prodigalidad, lo que hace que, como en este encuentro salmantino, haya que insistir en su calidad de escritor. La suya, plena de eso, de calidad, esa con la que aborda el relato con la seriedad y entrega que le caracteriza, hombre afable y cercano capaz de titular tan maravillosamente los libros con los que nos ha deleitado desde sus primeras publicaciones hace más de veinticinco años: Entre el porvenir y la nada, El cuento que quisiera escribir contigo.

Protagonista de los martes que, semana tras semana coordinan con entrega y rigor la escritora y profesora Celia Corral y Óscar Gómez Rollan, José Ignacio García presenta este libro de relatos inusual y y sorprendente con retraso. Sin embargo, la buena literatura no sabe de plazos y de pandemias, y aunque la presentación salmantina haya sido postergada y ahora se acompañe de vientos y lluvias, el libro Algunas canciones no sirven para escribir canciones de amor no puede tener mejor recibimiento que la cariñosa bienvenida de Celia Corral y la palabra de una presentadora de excepción, la escritora Isabel Bernardo quien, con quiebros certeros y delicados, mostrando y sin embargo, sugiriendo, ha enhebrado una magnífica conversación en la que ambos autores deleitaron al público –un público heroico que desafió a los elementos- hablando de literatura, disfrutando del libro y poniendo en valor el relato breve del que José Ignacio García es un maestro, ya sea como escritor o como antólogo y riguroso editor de la que empieza a ser una importante colección de narrativa para Castilla Ediciones.

Una plática, la de ambos autores, con la introdutio impecable de Isabel Bernardo, que no puede por menos que glosar la humildad, la generosidad y la entrega de este concitador de proyectos colectivos cuyo trabajo a veces deja a un lado su carácter de autor sólido de una narrativa en la que cabe el relato convencional y las más insólitas propuestas. Porque José Ignacio García sorprende, y lo hace no solo desde sus historias duras, cuajadas de perdedores que recurren al humor y al final inesperado en un quiebro de muleta de gran matador que sabe sorprender al lector, sino desde su visión profundamente humanista. Una visión, que para Isabel Bernardo, abarca numerosas historias que configuran el libro caracterizado por “una sinceridad conmovedora”. Lectura sabia de la escritora que lee cuidadosamente el libro y mantiene un diálogo fluido y fértil con el autor preguntándole por la foto de portada –un detalle también lleno de magia que homenajea a la música que acompaña los relatos- por su vocación de ternura, de amor y de vida cotidiana. Libro pleno de homenajes personales y de músicas evocadas que emociona como nos emocionan en la vida los detalles inesperados.

Intercambio de pareceres lleno de gracia, la charla de ambos autores está no solo dedicada a un libro cuyo contenido y continente analiza sugestivamente Isabel Bernardo, sino al ejercicio de la escritura del relato “Donde los personajes van por donde quieren”, a la música y al ritmo de la prosa, a la tarea cotidiana de ambos frente a la página y sobre todo, a la reflexión que llega, en palabras de la autora salmantina “A considerar que la pandemia, que tanto nos ha quitado, no nos ha dejado presentar libros, pero sí tiempo para leer y mirarnos en tiempos convulsos, en los textos”. Textos que, para el crítico literario, han de emocionar al lector. Factura y emoción, faena cuajada… y es su voz leyendo un fragmento de uno de los cuentos, la que acaba de fascinar al público de este hermoso y diáfano espacio. Afuera la lluvia sigue arreciando en las calles vacías, sin embargo, en la voz de ambos autores, en las páginas de José Ignacio García, la vida sigue llenando renglones para que el lector se emocione y haga de todas las historias, no solo canciones de amor, sino vidas vividas.

FOTOS: Carmen Borrego