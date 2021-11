El Reina Sofía tendrá asientos azules en las gradas y el Ayuntamiento descarta la opción futura del césped natural

Miércoles, 3 de noviembre de 2021

El alcalde Carlos García Carbayo visitó la fase final de las obras del campo Reina Sofía en la mañana de este miércoles 3 de noviembre, para comprobar de primera mano cómo se encontraba el lugar en la última parte del proyecto que incluye la construcción de dos campos de fútbol 7, con un graderío para más de 200 personas.

El regidor avanzaba que las gradas del campo Reina Sofía contarán con asientos individuales y que éstos serán de color azul con la palabra ‘Salamanca’. Además, descartaba un posible cambio del césped artificial por uno natural, ya que “son instalaciones municipales, no somos un club privado, no puede venir ahora la Federación a incluir cambios. No podemos hacer cambios que tocan a los bolsillos de los contribuyentes, no podemos desmantelar esto porque cambien las normas. ​Hemos hecho una inversión pública y no se rentabiliza en un año”.

Este aspecto es muy importante, puesto que si Unionistas sigue en Primera RFEF o sube a Segunda División tendría que jugar la próxima temporada en un campo con hierba natural. Algo que, según las declaraciones del alcalde, no será posible en el Reina Sofía.

Por otra parte, Carbayo garantizaba que habrá un videomarcador y mejoras en la iluminación de este campo, aunque llegarán en el proyecto definitivo, más adelante, y no están previstas para este viernes, cuando el club blanquinegro tiene partido de liga a las 19.00 horas.

En este contexto, el regidor municipal matizaba que “el Ayuntamiento no recibe ningún ingreso por la cesión de estas instalaciones, pusimos y vamos a seguir poniendo”. Además, añadía que el Consistorio ha aumentado la aportación anual a Unionistas.

De este modo, después de muchos retrasos y grandes polémicas por el estado de las obras, el máximo mandatario de la ciudad charra pudo apreciar con sus propios ojos en lo que se está convirtiendo el Reina Sofía a pocos minutos de que Unionistas comenzase su entrenamiento sobre el mismo escenario.