Los museos nacionales pasan de largo por Salamanca

Sus preparaciones histológicas y los microscopios con los que las estudiaba. Sus detallados dibujos sobre los que elaboraba hipótesis contrastadas o refutadas a base de un trabajo constante y paciente. Su birrete doctoral, insignia de su vocación de compartir la ciencia por la docencia, y su Nobel, reflejo del reconocimiento obtenido aunque todavía sea un gran desconocido entre sus compatriotas. Pero en aquella vitrina lo que más me emocionó fue ver su fonendo. El fonendo del médico don Santiago Ramón y Cajal.

Una pequeña muestra del Legado Cajal se exhibe ahora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales que tuve la oportunidad de visitar el pasado domingo. El Instituto Cajal, parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, manifiesta en su página web que “nuestra intención es tener el Legado Cajal en exhibición permanente como Museo Cajal y de la Escuela Histológica Española, y hacerlo interactivo con el mundo académico, de tal manera que se pudiesen realizar en él investigaciones, trabajos, tesis doctorales, cursos, conferencias y reuniones científicas”. Ojalá este deseo se cumpla pronto y un Museo Cajal pueda unirse a la red de museos nacionales. En sintonía con ese propósito descentralizador de instituciones, Aragón parece el escenario natural para albergarlo.

La relación de museos nacionales no es pequeña, pues los provinciales en origen lo eran, y sigue conservándose la titularidad estatal, pero transferidos en su gestión a las comunidades autónomas. El Ministerio de Cultura gestiona dieciséis museos nacionales de manera directa (la mitad en Madrid) y está vinculado a otros que se rigen por un estatus propio (El Prado, Reina Sofía, Thyssen, Lázaro Galdiano y el muy recomendable del Teatro que conocí en Almagro). Otros ministerios, como Ciencia, Fomento, Defensa o Economía, cuentan con sus propios museos nacionales.

Por estos lares salmantinos, desde hace unos cuantos lustros los dos grandes partidos, que son los que han gobernado en España, han agitado a conveniencia la promesa de traernos sendas sedes de un museo nacional. Firmaba Ignacio Francia en El País, allá por el 30 de enero de 1998, que “el pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos políticos en la que se apoya la adquisición por parte del Estado del grupo escultórico El Calvario, pero se reclama que esa obra de Juan de Juni permanezca en Ciudad Rodrigo. La talla policromada, del siglo XVI, formada por tres figuras, fue adquirida recientemente por el Ministerio de Educación y Cultura. El Estado pagó 75 millones de pesetas a la familia Bernaldo de Quirós, que la tenía instalada en el oratorio del palacio del Príncipe de Melito o de los Águila, no visitable habitualmente. El destino de El Calvario, que actualmente se encuentra en proceso de restauración en Valladolid, sería el Museo Nacional de Escultura de esa ciudad”. Aquellas reivindicaciones terminaron cristalizando al año siguiente con una adscripción del palacio mirobrigense al Museo Nacional de Escultura, que se inauguró en Valladolid en 1933, como continuador del Provincial de Bellas Artes nacido casi un siglo antes en el contexto de las desamortizaciones que tantos museos creó (y tanto patrimonio echó a perder). Esa ansiada subsede nunca ha llegado a concretarse, y sólo se ha hablado de ello para la lucha política, con escasa repercusión por otra parte. Así, gobernando el PP en 2017, se aprobó una proposición no de ley por iniciativa socialista para reactivar la adscripción como subsede, mientras que en este 2021, hace unas pocas semanas, el gobierno socialista ha contestado a una pregunta parlamentaria al respecto que “el Ministerio de Cultura y Deporte no prevé la creación de una subsede del Museo Nacional de Escultura en el Palacio de los Águila de Ciudad de Rodrigo” porque “no es una propuesta ni conceptual ni económicamente viable”. No merece más comentario. Mientras tanto, otro Palacio de los Águila, el abulense, se encuentra en obras para ser sede del Museo de Ávila y se le añade una nueva edificación para acoger algo que han llamado “espacio Prado”, vinculado al principal de nuestros museos.



La otra promesa incumplida era para la capital de la provincia y fue alumbrada al comienzo de la primera legislatura del presidente Zapatero, allá por 2005, con el objeto de que el ministro Caldera pudiese cortar una cinta muy rumbosa en su circunscripción, aunque el proyecto correspondiera al Ministerio de Vivienda. Iba a ser un Museo Nacional de Arquitectura, luego de Arquitectura y Urbanismo con sedes en Salamanca y Barcelona, se escogió la antigua sede del Banco de España para ubicarlo, se convocó y falló concurso para la obra, se licitó, se…, se…, se esfumó. Al parecer se ha rescatado la idea de una Casa de la Arquitectura, esta vez con sede en Madrid, porque ahora ya no existe el Ministerio de Vivienda (creo, me da pereza corroborarlo con tantos como hay) pero sí hay una Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura dentro del Ministerio de Transportes (este dato sí es fiable), y lo de construir museos le sigue gustando a los políticos. La próxima vez que nos engolosinen con un museo nacional lo mejor será buscar rápidamente una cinta y unas tijeras, que procedan al rito, que les saquen la foto y pronto olvidemos la burlona humareda de sus inconsistentes promesas.

En la imagen, proyecto fallido del Museo Nacional de Arquitectura en Salamanca. No fallido este proyecto, sino todo el cacareado museo.