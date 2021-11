Rivero: “La pandemia no ha desgastado mi entusiasmo de ayudar a la Universidad, lo ha incrementado”

Martes, 2 de noviembre de 2021

‘Construyendo futuro’ es el lema de la campaña con la que concurre a la reelección como rector de la USAL y para la que contará, como ha señalado, “con un excelente equipo”

‘Construyendo futuro’ es el lema de la campaña con la que Ricardo Rivero concurre a la reelección como rector de la Universidad de Salamanca, y de cuyo programa ha destacado las líneas principales este martes en una comparecencia ante los medios de comunicación antes de la presentación del equipo que le acompañará, en un concurrido acto que ha tenido lugar en el Colegio Fonseca.

“La pandemia no ha desgastado mi entusiasmo de ayudar a la Universidad, lo ha incrementado”, ha señalado Rivero, añadiendo que “la idea de liderazgo no me gusta, yo soy un compañero, una persona más de la comunidad universitaria con muchas responsabilidades”.

Respecto al equipo que le acompañará -los actuales vicerrectores- ha subrayado que “tenemos un excelente equipo”. “Todos han asumido responsabilidades previas y tienen grandes carreras profesionales”.

En cuanto al programa, en el que asegura que “llevamos mucho tiempo trabajando”, destacó, entre otros, “desarrollar la carrera laboral PDI, becas de inserción laboral, apoyo individual al profesorado o propiciar grados internacionales con otras universidades”. Asimismo, apuntó que “estamos preparando solicitudes europeas, queremos traer 60 millones de euros de fondos europeos”.

También entre sus objetivos está el “impulsar el campus y la movilidad de estudiantes y ampliar espacios docentes y administrativos”, así como “impulsar una USAL responsable y solidaria con diferentes programas para potenciar el objetivo de 0 emisiones”.