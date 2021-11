Miróbriga vuelve del Puente con un descenso de su incidencia quincenal

Martes, 2 de noviembre de 2021

La primera actualización de los datos de enfermos de coronavirus del mes de noviembre trae mínimas variaciones en el conjunto de los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo, lo cual es una noticia favorable, ya que la última actualización previa databa de la jornada del viernes (durante el Puente de Todos los Santos no ha habido ninguna). En este sentido, no se refleja ningún nuevo positivo, aunque podría haber algún nuevo caso en las localidades que no tienen datos numéricos y su incidencia semanal está en riesgo ‘Muy Alto’.

Por un lado, hay una pequeña novedad en Ciudad Rodrigo, donde desciende la incidencia quincenal, pasando respecto al viernes de 130 a 97 casos por cada 100.000 habitantes, al cumplir un total de 4 positivos las dos semanas de antigüedad. De este modo, Miróbriga ha registrado en los últimos 14 días un total de 12 positivos.

Mientras, en lo que respecta a su incidencia semanal, este martes repite en 57 casos por cada 100.000 habitantes (el equivalente en números absolutos a 7 positivos en los últimos 7 días). Respecto a los datos de incidencia acumulada en Ciudad Rodrigo, es significativo que la incidencia semanal vuelve a ser más alta que la quincenal (no ocurría desde el 22 de octubre), lo que significa que el número de positivos en la última semana es superior al de la anterior (7 frente a 5).

La otra novedad que trae la actualización de datos de enfermos desglosados por municipios de este martes se encuentra en la localidad de Peñaparda, donde cumple las dos semanas de antigüedad el último positivo detectado entre los mayores de 65 años del municipio, que todavía conserva algún caso por debajo de esa edad.