Ana Rosa Quintana se despide “por una temporada” porque tiene un cáncer de mama

Martes, 2 de noviembre de 2021

La periodista, presentadora de televisión y empresaria de la comunicación, Ana Rosa Quintana, ha explicado esta mañana en su programa de Tele 5 que se tiene que despedir por una temporada debido a un cáncer de mamá, “que no tiene metástasis, pero requiere un tratamiento”.

“Espero que todo tenga un final feliz. Recuerdo a las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión”, añadía, al tiempo que lanzaba este mensaje optimista: “Sé que me voy a curar pero me espera un camino complicado, como a otras muchas mujeres”.