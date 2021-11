El CSIF denuncia falta de espacio y de medidas de seguridad en el comedor de médicos del hospital

Lunes, 1 de noviembre de 2021

Se ha enviado un escrito a la dirección pidiendo que se subsanen las irregularidades

La organización en el nuevo Hospital de Salamanca sigue generando problemas entre gestión y plantilla de trabajadores. Según denuncia el sindicato CSIF, señala que médicos empleados en el hospital denuncian la falta de espacio a la hora de comer y que las instalaciones no cumplen con las medidas de seguridad, por lo que tienen que esperar en el pasillo para poder hacerlo. Tras presentar queja ante la dirección del hospital, se les ha indicado que hagan turnos para no coincidir, pero los profesionales alegan que los médicos que trabajan en quirófano no dependen de horarios. Además, el comedor no cumple con las medidas de seguridad de distancia, ya que las bandejas de comida quedan muy juntas. Para protestar por todo ello se ha redactado un escrito pidiendo que se subsanen estas irregularidades.