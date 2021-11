))) El 3º Día [1 NOV 21]

Lunes, 1 de noviembre de 2021

Pese a que muchas competiciones se han ido de Puente de Todos los Santos, y por ende han jugado pocos equipos mirobrigenses durante estos días (apenas seis), hay algunas curiosidades que ha dejado el fin de semana que merece la pena repasar.

| BATALLITAS

- Vuelven los saludos : Una de las cosas que había hecho desaparecer en los partidos la pandemia eran los ‘saludos de deportividad’ en los prolegómenos entre los contendientes de ambos conjuntos, que al menos en la mañana del sábado en Conde de Foxá ya volvieron a producirse, entre los dos equipos alevines del III Columnas, y el Futsal Castellanos y el FS Salamanca, respectivamente.

- Entre todos : Teniendo en cuenta lo que había llovido en las horas previas, se pagaba muy poco en las casas de apuestas que la gotera ‘principal’ de la cubierta del Pabellón de Conde de Foxá iba a dar guerra durante la mañana sabatina en esos duelos de los alevines del III Columnas (si llegan a ser categorías superiores, los partidos se tendrían que haber suspendido). La tarea de ir limpiando el agua que iba cayendo continuamente a la pista fue compartida, ‘animándose’ a coger la mopa responsables del III Columnas, jugadores visitantes, o varios progenitores de jugadores que estaban en la grada, alguno de los cuales lo hizo saltando el muro, mientras que otro se estiró lo máximo posible.

- Si es que no te oigo : En el partido del Alevín B del III Columnas frente al FS Salamanca, el colegiado mandó en un momento dado a Jesús que se echase más para atrás para cumplir la distancia que se debe guardar en los saques de banda. El colegiado le estaba dando las indicaciones desde la banda opuesta, y como Jesús no lo hacía caso, se tuvo que acercar, diciéndole “11, me tienes que oír”, a lo que Jesús respondió con un gesto de que era imposible ante el griterío de los padres del FS Salamanca que estaban justo delante suyo.

- De 6 a 4 : El Francisco Mateos estrenó en la tarde del domingo la nueva cubierta de su grada permanente. Como la anterior, sigue contando con columnas, pero hay menos: se ha pasado de 6 a 4, y parece que un pelín más ‘estrechas’, con lo cual molestan menos a los espectadores que ocupan esa grada.

- Endulzando la tarde : Todos aquellos espectadores que en la tarde dominical no estuvieron puntuales en el Francisco Mateos se perdieron la dulce sorpresa que tenía preparada a los espectadores mirobrigenses el Atlético Astorga: cada jugador saltó al campo con una caja de mantecadas de su tierra natal, que tras la foto de equipo, repartieron, lanzándolas a la grada permanente (donde hubo alguna ‘disputa’ por las mismas) o entregándolas en mano a espectadores de la banda opuesta. Al parecer, es una tradición que tiene el Atlético Astorga fuera de casa (al menos ya lo hicieron hace unos años en un partido contra Unionistas).

- Parecidas : Durante el tiempo de descanso de ese partido, un espectador mirobrigense le preguntó a un jugador visitante que estaba calentando cerca suyo cuántos habitantes tiene Astorga. El jugador le respondió que 11.000, preguntando éste asimismo cuántos tiene Ciudad Rodrigo. Tras recibir la respuesta, la conclusión fue que “son parecidas”.

- Tu nombre me suena : Si el Ciudad Rodrigo contó en la tarde del domingo entre titulares y suplentes con 4 Albertos, 2 Danieles, 2 Pablos y 2 Davices, el Atlético Astorga contó con 3 Sergios (los tres titulares), 2 Víctor, 2 Diegos, y 2 Danieles.