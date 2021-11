Álvaro Juanes: “La escasez de bebidas es puntual y se resolverá en poco tiempo”

Martes, 2 de noviembre de 2021

Tras un duro año de duras restricciones y duras normativas, la hostelería comenzó su recuperación este verano. Con un panorama de lenta recuperación, el sector afronta ahora un nuevo problema con la falta de suministro en ciertas bebidas alcohólicas. Son varias las causas que están provocando escasez de algunas marcas en concreto. Sin embargo, desde el sector se señala que es algo que se solucionará pronto.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, afirma que la escasez de bebidas alcohólicas se limita a marcas concretas: “Hay algunas marcas, especialmente de importación que están teniendo problemas en la producción y el envío hasta España, lo que ha provocado cierta escasez. Son algunas marcas de ginebra, ron, vodka y whiskey. Sin embargo, es un problema puntual que no va a durar mucho. Y estamos convencidos de que se solucionará antes de que comience la campaña navideña, en la que esperamos un gran aumento de la actividad”.

La esperanza es que la escasez de materiales de producción y el transporte se vaya solucionando para adaptarse al aumento de demanda por el regreso a la actividad. No obstante, Juanes señala que hay alternativas: “La falta de algunas marcas no implica que no haya otras opciones, no solo hay otras marcas de ese tipo de licores, sino que los productos nacionales no sufren la escasez en la misma medida, por lo que siempre se puede consumir licores elaborados en España”, asegura.