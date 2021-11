Lunes, 1 de noviembre de 2021

La librería Santos Ochoa acogerá el acto de presentación a partir de las 19:30 horas

La librería Santos Ochoa acoge una nueva presentación el próximo jueves, 4 de noviembre. En esta ocasión se recibirá la visita de las escritoras Kate Lynnon, Madame Eloise y Edith del Campo, quienes presentarán su obra 'Revelaciones', una emocionante recopilación de historias. El acto comenzará a las 19:30 horas.

Kate Lynnon nació en una ciudad europea con un aire muy medieval el mismo día que The Cure publicaba su canción “Just Like Heaven”. No le gusta cerrarse a un solo género, sea poesía, novela o relatos y, aunque sus dos primeras publicaciones fueron novelas romántico-eróticas (Deseos internos y Caer en la tentación), siempre ha sido una gran amante de la fantasía, la literatura juvenil y el terror. Su trabajo más reciente es Las lágrimas de los dioses, ganadora del I Premio Ediciones Hati de Novela.

Madame Eloise es una recreación, como sus obras, reflejo lejanísimo de una realidad filtrada y reordenada de modo oscuro y excesivamente poético o filosófico, y no por ello menos auténtico y aleccionador. Lectora impenitente y con estilo camaleónico, desea atrapar al lector y elevarlo, inquietar, hacerle pensar. Artista y bruja, buscadora de eternidad, nada en el universo literario caprichosa y constante. Poetisa y aficionada a la escritura fantástica y gótica, publica algunos relatos en sus redes, pero el grueso de su obra se mantiene inédito. Retomó exhibir su talento en colaboraciones temáticas, donde fue leída e invitada a participar en Revelaciones.

Edith del Campo es la última de una saga de contadores de historias. Nació en una tierra en la que aún habitan sirenas, trasgus y cuélebres, y creció en una ciudad que no presta inteligencia a quien no la tiene. Sus abuelos le legaron el poder de atraer tormentas y sus padres le enseñaron a tejerlas para que llegaran al corazón de los demás. Ha sido tantas cosas que siempre olvida alguna. Guarda mundos enteros dentro de sus ojos y huracanes en el pelo. Incluso hay quien dice que es una leyenda, tan irreal como las que cuenta.