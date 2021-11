Los santos y el calamar.

Es tiempo de dialogar con nuestros muertos. En mi caso siempre tengo presente a mi padre que murió en el 2007, a los 67 años de edad. En mi caso la relación con la muerte fue en el 2017 y nací en el 1967. No soy supersticioso para nada pero el 7 parece un número curioso en mi vida. El año que yo nací también murió Milani.

Llegadas estas fechas recogemos setas para comer o para hacer una exposición en la escuela. Se caen las hojas de los árboles caducos y nos apresuramos a estudiarlos con los chicos.

De pronto, en un mes que se presenta con mucha exposición para dar visibilidad a la valía de nuestros alumnos y uno lo acepta como una responsabilidad en las entrevistas. Se cuela la serie del juego del calamar que flirtea con la muerte como si fuera un juego.

Me ha sorprendido esta serie coreana porque tiene una psicología muy veraz. Aborda la realidad humana. Cuando está creando estragos en adolescentes me da la impresión que muchos se quedan en lo superficial y en el morbo. Soy especialista en hacer spoiler pero aquí me tendré que cortar.

Una mente que busca un juego en el que todos partan con las mismas reglas, el quiere una peculiar justicia. Los jugadores que eligen democráticamente porque en la vida real muchos no tienen posibilidades de una buena vida para ellos y los que quieren. Muchos no han tenido opción y han sido víctimas de engaño e injusticias. Sorprenden personas consideradas desechos de la sociedad la dignidad que tienen y cómo tienen sentimientos y principios irrenunciables. La escena de las dos chicas en el juego de las canicas me parece preciosa. Detestables los ricachones y desesperante en muchas ocasiones el ganador perdedor.



Nada que ver a una serie como la de Hit que en esta temporada me parece simple y empalagosa.

Pero a lo que vamos, mañana es un día de honrar a nuestros muertos y mientras tanto nuestras hijas se disfrazan por Halloween. Tampoco vamos a hacer de eso un drama porque nos rodean tragedias variadas.

No sé, mañana visitamos el cementerio y llevamos flores pero no está asegurada la trascendencia. Los que reflexionamos muy a menudo sobre la muerte sin llegar a grandes conclusiones esperamos un lucidez que no llega ni siquiera en los Santos.

Los más reconfortante es la visión católica de la Resurrección. Pero parece que buscamos una Fe palpable que la razón nos impone y el alma se rebela.

Toca seguir el camino de la vida acompañados de recuerdos presentes.