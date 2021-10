Unionistas se enfrenta a perder por 3-0 contra el DUX por jugar con 12 futbolistas

Domingo, 31 de octubre de 2021

Unionistas se enfrentará a la pérdida de puntos por jugar con 12 futbolistas ante el DUX Internacional de Madrid. A los charros les podrían dar por perdido el partido por 3-0 después de que Nespral siguiese en el campo en un triple cambio en el Municipal de Villaviciosa de Odón (si es que la cosa no es aún peor, que no parece por precedentes). Sin embargo, aún no hay nada claro sobre lo que pueda pasar al respecto por la alineación indebida.

Dani Mori decidió meter a Acosta, Montes y De la Nava por Nespral, Pitu y Espina, pero el centrocampista se quedó en el terreno de juego y lanzó una falta que cerca estuvo de acabar en gol de Íñigo. Al poco, el jugador se retiró del campo, a pesar de que todo el mundo ya se dio cuenta para entonces.

De hecho, el DUX Internacional de Madrid lo comunicó en sus redes sociales durante el desarrollo del partido. Finalmente, al acta reflejó lo siguiente: “En el minuto 76:43, el equipo Unionistas de Salamanca CF, solicita una triple sustitución, mostrándose con el cartel únicamente dos de ellas, siendo éstas el 7 por el 20 y el 10 por el 11. Por error nuestro la tercera sustitución no fue mostrada, siendo ésta la entrada del del jugador sustituto nº5, por el jugador nº8, quien no llegó a salir del terreno de juego. Tras esto el juego se reanuda con 12 jugadores del equipo Unionistas Salamanca permaneciendo con 12 jugadores durante ese periodo hasta que nos percatamos después de una detención del juego, momento en el cual hacemos salir al jugador número 8 del mencionado equipo. En total, el citado equipo estuvo con 12 jugadores por un periodo de no más de 45 segundos, en los que no se produjeron goles ni decisiones técnicas o disciplinarias relevantes”. Así, tocará esperar a ver qué es lo que ocurre finalmente.