Llega la noche de los muertos vivientes y desde Unpuntocurioso queremos celebrarla de la mejor de las maneras, a través de un recomendación de HISTORIAS TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDAS para contar, crear y compartir.

What's in the Witch's Kitchen? / La cocina de la bruja. Nick Sharratt, Candlewick, 2011

La cocina de la bruja. Un buen recurso para preescolar, educación infantil, para trabajar la destreza y coordinación de movimientos con los más pequeños. Un cuento mágico para disfrutar de dos maneras: con placer ¡mmm...! y en otras ocasiones con asco ¡Puaj!

Ser un fantasma es lo mejor. Antonio Ladrillo. Fulgencio Pimentel, 2016.

Cuando cae la noche y el mundo parece haberse detenido, el fantasma empieza su jornada. Un álbum íntimo, poético, silencioso y, sin embargo, repleto de alegría. Un niño es capaz de encontrar humor y alegría en todas partes. Y así precisamente suceden en el mundo del fantasma, donde el blanco y negro está siempre salpicado de color.

El vampiro Edelmiro. Scott Emmons / il. Mauro Gatti. SM, 2018.

Edelmiro el vampiro se volvía loco por la carne y se daba muchos atracones. Pero después de comer tanto, se sentía mal y tardaba mucho en hacer la digestión. Así que un día Edelmiro decidió que tenía que comer otras cosas: eran raras de aspecto y crecían en los huertos. ¡Y estaban deliciosas! Un divertido cuento en rima para animar a los niños a probar alimentos nuevos y educarlos en comer sano y variado.

Si quieres saber más sobre este simpático vampiro y realizar una actividad curiosa, no dudes en hacer "click" AQUí

Monstruosa sorpresa. Edouard Manceau. Editorial Bruño (Colección Cubilete), 2015

Si alguna vez un monstruo asoma por tu puerta... ¡no te asustes y dale una MONSTRUOSA SORPRESA como esta! Un libro que no tiene fin y te permite contar la historia una y otra vez.

Mira, mira, Ana Titiricuento te lo cuenta AQUÍ.

Parco. Alex Nogués / il. Guridi, Akiara Books, 2018

"¡Descanse en paz!", dijeron. Entonces, ¿por qué el mundo continuaba girando? Parco se levantó de la tumba y fue al pueblo. Allí descubrió algo muy importante. Un cuento cargado de humor y de ternura sobre la muerte, en el que el protagonista convierte un sentimiento de rabia inicial en aceptación profunda.

La escoba de la viuda. Chris Van Allsburg. Fondo de Cultura Económica, 1993

Las escobas de las brujas no son eternas: Se desgastan, y llega el día en que, aún las mejores, pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir como, poco a poco, su escoba va perdiendo potencia. Los derroches de energía que alguna vez la elevaron se van debilitando...

Para saber más sobre esta fantástica historia y libro álbum, compartimos la reseña de "La coleccionista: Lecturas de libros-álbum, por Anna Juan Cantavella.



¡Qué risa de huesos! Janet y Allan Ahlberg. Kalandraka, 2018

Llega la noche y estos tres protagonistas huesudos quieren divertirse y hay múltiples escenarios donde pasarlo muy bien, aunque no siempre todos lo planes salen como uno quiere. Un libro ideal para narrar en voz alta y no para de reír y compartir en familia. ¿Estáis preparados para disfrutar de un paseo en la oscuridad de la noche por la ciudad?

¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde! / Go Away, Big Green Monster!

Ed Emberley. Océano Travesía, 2008.

Al abrir este sorprendente libro lo primero que encontramos son dos grandes ojos amarillos. Al dar vuelta a la página nos damos cuenta de que son los ojos de un monstruo cuya horrible cara va apareciendo poco a poco: primero su larga nariz azul; luego sus filosos colmillos, hasta que es desenmascarado totalmente .Pero ésta es sólo la mitad de la historia. Cuando se muestra en todo su horror el pequeño lector le grita al monstruo :"No me asustas!". Si sigue pasando las páginas los rasgos espantosos irán desapareciendo, y el monstruo con ellos. "Y no vuelvas más, hasta que yo lo diga!", podrá leer el pequeño.

Además, el famoso libro de Ed Emberley y su monstruo verde llegan en formato digital para multiplicar sus posibilidades de lectura: permite hacer aparecer y desaparecer a esta criatura; leer la historia siguiendo la narración realizada por el autor; e incluso cantar una canción monstruosa. Lo tienes disponible para IOS.

Los misterios del Señor Burdick. Chris Van Allsburg. Fondo de Cultura Económica, 1997.

Hace treinta años llegó a la oficina de Peter Wenders un señor que se presentó como Harris Burdick. Le contó que había escrito catorce cuentos y llevaba un dibujo de cada uno. Peter Wenders quedó fascinado con las ilustraciones y le dijo que le gustaría leer to-dos los cuentos. El artista quedó en llevárselos al día siguiente, sin embargo, no regresó al día siguiente ni el día después de ese. Nunca más se volvió a oír de Harris Burdick. Hasta la fecha sigue siendo un mist-rio absoluto.

Paporco. Ana C. Herreros / il. Jesús Gabán. Libros de las Malas Compañías, 2018.

Una isla del Mediterráneo. Allí hay un ogro, grande como un padre, que se come a niños y niñas cuando tiene hambre. Una madre envía a su hijo a que lleve comida. El niño también tiene hambre y se come toda la comida. Llega a casa del ogro y... Y fue así como un niño pequeño, gracias a su inteligencia, consiguió vencer a aquel gigante tragón y tirano, que tenía poca cabeza y mucho estómago.

Si quieres saber más sobre esta historia compartimos la reseña realizada por Ana Nebreda, creadora del blog Bibliobrazo.

Pero, esto no es todo. Antes de irnos y desearos a todos una FELIZ NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES...

...os dejamos con la versión animada del cuento popular ruso “La Bruja Baba Yaga o también llamada LA BRUJA RECHINADIENTES (Tina Meroto & Maurizio A. C. Quarello. OQO, 2021). También el álbum ilustrado en soporte papel lo podemos encontrar en digital para pantallas (tabletas, teléfonos, ordenadores).

