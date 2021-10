La importancia de ir al dentista, ¡tips que no debes pasar por alto!

Viernes, 29 de octubre de 2021

Desde pequeños nuestros padres deben crear conciencia de la importancia de ir al dentista como algo que no hay que dejar y que, en caso de hacerlo, saldrá muy caro

Nuestra salud bucal no es algo con lo que debamos estar jugando. La importancia de ir al dentista reside en la manera en que estos profesionales pueden detectar infecciones o irregularidades en las piezas que, con el paso del tiempo, se volverían irreversibles o muy difíciles de controlar.

Con las visitas regulares a este médico, más allá de tener el esmalte blanco y una bonita sonrisa, permiten que podamos estar sanos, evitando desde la boca acarrearnos otras muchas enfermedades que el ciudadano sigue ignorando. Así, sin necesidad de notar que algo va mal, lo mejor es que te acerques para tu revisión.

¿Cuáles son los beneficios de ir al dentista?

Si has tenido la suerte de encontrar un buen dentista salamanca no deberías dudar ni un segundo en acudir a su consulta. Como profesionales que buscan lo mejor para sus pacientes, someterse a esas revisiones periódicas no solo nos ayuda con la boca en sí sino con la salud en general. A continuación, algunos de los beneficios:

Detección de patologías orales

El 84% de las personas va al dentista en el momento en que se ha visto una picadura o la boca le empieza a doler pero, si acudimos a este especialista de manera rutinaria, podremos detectar patologías orales que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. A fin de que las controlemos y no salgan a la luz, ¿qué es lo que pierdes con ello?

Corrección de malos hábitos

¿Te estás cepillando bien los dientes? ¿Crees que el enjuague que usas es el adecuado para tu salud bucal? El dentista, además de prevenir posibles enfermedades y/o patologías orales, también puede ayudarnos a corregir esos malos hábitos que llevamos desde pequeños. ¡No te quedes con la duda!

Mejorar el descanso

Algunos problemas del descanso están relacionados directamente con la boca. Desde el bruxismo hasta la apnea del sueño, los dientes pueden estar jugándonos una mala pasada y es importante que acudamos al dentista cuanto antes para que éste controle los estados y nos dé un tratamiento.

Evitar problemas de salud

Unas encías infectadas, con el tiempo, hacen que perdamos los dientes e incluso que tengamos problemas digestivos. Por otro lado, en casos de dejadez absoluta, también hay riesgo de periodontitis y hasta cáncer oral y es por ello que debemos visitar al médico para que evite todas estas desgracias.

Mejorar la autoestima

Una boca sana y bien cuidada nos ayuda a tener mejor autoestima. Si te has visto con amigos y te pones la mano en la boca para sonreír es que hay algo en ti que no funciona, sabes que los dientes no están para mostrarlos y es eso mismo lo que te crea rechazo. Con la visita periódica al dentista esto se habrá terminado, ¿lo sabes, no?

Ahorro de dinero

Puede que no vayas al dentista de forma regular porque no tienes dinero o quieres ahorrar para otras cosas pero, ¿y si te decimos que cuanto más tardes, más caro saldrá? Las caries en estado avanzado requieren de endodoncias y otras operaciones mucho más elaboradas que, en consecuencia, tienen un precio más alto.

Problemas en el embarazo

Durante el embarazo también hay que ir al dentista. Los cambios hormonales que sufre la mujer en estado pueden generar infecciones o enfermedades nuevas que, a pesar de no haberlas tenido nunca, se dan en el momento en que estamos gestando. La gingivitis, que es la más popular, se trata fácilmente si acudes a tu médico.

¿Cuál es el mejor momento para ir al dentista?

Para ir al médico el mejor momento es ahora. Desde pequeños nuestros padres deben crear conciencia de la importancia de ir al dentista como algo que no hay que dejar y que, en caso de hacerlo, saldrá muy caro. Si eres tú el que tiene hijos te toca a ti hacer ver a los retoños por qué con la salud bucal no se juega.

Lejos de pensar que estamos ante un profesional que se va a llevar ese dinero que todavía no tenemos o que provoca demasiado respeto, al dentista hay que verlo como un buen amigo, aquel que está pendiente de todo lo que le ocurre a tu boca. Solo de esta manera iremos por el camino acertado.

En la niñez y en nuestra tercera edad debemos ir al dentista de manera regular para que nos trate todas las afecciones de la boca. Como profesional que lleva tiempo viendo todo tipo de enfermedades derivadas de los dientes, el cuidado de éstos debe ser progresivo y no caer en el abandono o la dejadez bajo ninguna etapa.

¡Ya lo sabes! Si te sigues preguntando cuál es la importancia de ir al dentista, con estos puntos esperamos que puedas recibir mucho más de cerca toda esa inquietud que deberías tener por la salud de tu boca y del cuerpo en general. ¿No te apetece tener una sonrisa de cine y el blanco esmalte de las estrellas?