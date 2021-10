Calderón: “El presupuesto es normal en la categoría, no para estar entre los dos o tres primeros”

Viernes, 29 de octubre de 2021

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido con el Unión Adarve, que llegará al Helmántico en calidad de líder.

Unión Adarve, líder: “Es líder por méritos propios. En su campo están muy fuertes y son capaces de remontar los partidos que se les ponen cuesta arriba. Fuera de casa compiten bien y es un rival con buenos futbolistas, que juega ordenado y con poderío físico. Montejo le da mucho al equipo. Genera problemas y no es por casualidad”.

Tener el balón ellos: “Tiene gente con experiencia y saben tratar el balón con gente como Cidoncha o Calleja”.

Sensaciones: “El equipo tiene una virtud que es la solidez, pero tiene la debilidad de buscar el gol. La gente puede pensar que no trabajamos, pero sí. Nos faltó precisión en el último partido. Hay que seguir tranquilos y nuestros aficionados también, en la medida de la posible. El presupuesto es normal en la categoría, no para estar entre los dos o tres primeros. Haremos goles”.

Falta de asimilar conceptos: “No hay una razón clara, es un cúmulo de cosas. Es un problema de tiempo y llegaremos a asimilar todo. El equipo encara bien los partidos”.

Delantera: “Cambios no va a haber muchos. Llevamos tres partidos sin perder. A la gente y a mí nos pone nerviosos jugar hacia atrás varias veces”.

Cambiar de sistema: “Somos un equipo hecho para jugar un 4-3-3, pero eso no quita que podamos meter piezas y podemos defender con un 4-4-2, que lo estamos haciendo. El sistema que vamos a utilizar es el mismo. El resto lo marcan los futbolistas y solo cambia si jugamos con tres o cuatro atrás, luego puede haner un 4-2-3-1 o demás”.

Bajas: “Liam está de baja. El doctor Cuadrado le ha parado”.

Equipo en construcción: “Lo más importante es el ataque y no sabemos el momento en el que nos va a llegar la hora de hacer goles. Parece que tenemos que jugar como el Barcelona, aunque ellos este año no están muy bien ellos. Quiero ser un equipo bueno, no bonito. Puede jugar con Benito al lateral, al otro… pero esto va de marcar goles. Nunca he sido amarrategui, solo hay que ver al Fuenlabra en mi época. Entiendo la decepción y el vecino (Unionistas) siempre te está metiendo palos en las piedras, va primero en su categoría... Sabemos que el club puede que en enero haga cambios y la gente tiene que estar animada con el equipo. No llevamos tres años juntos como otros”.

Críticas: “Esto no es nuevo, yo intento transmitirles lo que se necesita a la afición. Quiero que el equipo le transmita al Helmántico y le dé lo que él quiera, pero hay rivales y es cuestión de tiempo. Si tiramos la toalla ahora… mal. Hay que ser exigentes y soy consciente de lo que hay en los goles. Estamos trabajando. En mi primer año, el presupuesto era mucho mayor y ahí sí que había que criticarnos, en enero nos quedamos sin gente y todo lo demás… ¿Somos el Salamanca? Con el nombre no se gana, no vamos a ganar por eso. O te lo curras o te va a costar la vida y eso hay que saberlo. Nosotros no hemos prometido nada más que la estabilidad. Si hubiera un talonario fuerte, a mí me tendrían que dar palos. Los jugadores que hemos traído vienen de equipos que están por probar salvo Benito o Jairo. Son buenos futbolistas todos, pero entiendo que les pueda estar costando un poco”.