La parrilla deportiva del fin de semana sigue a todo trapo incluso con el Puente de los Santos por medio

Viernes, 29 de octubre de 2021

La parrilla del ‘finde’ no deja indiferente a nadie con el Aquimisa, el CB Tormes, el Salamanca FF, el atletismo y mucho más. Por ello, los aficionados podrán disfrutar de la actividad deportiva, que va volviendo a la normalidad con numeros partidos de diferentes Ligas como la Regional, la Provincial y compañía. El que no jugará, por descanso, será un Unionistas FS que empezó muy bien el curso, mientras que no habrá fútbol base provincial… pero sí regional por la festividad.

Consulta los horarios aquí:

