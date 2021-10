La Estimulación Magnética Transcraneal, una innovadora técnica como terapia postictus

Viernes, 29 de octubre de 2021

Los miembros paralizados como consecuencia del daño cerebral persistente, a consecuencia de un ictus, pueden movilizarse con rehabilitación continuada y especializada. Es el caso que nos ocupa, protagonizado por el periodista Juan Carlos López Pinto, que sufre una hemiplegia desde hace cuatro años como consecuencia de un ictus hemorrágico severo que afectó un tercio de su hemisferio derecho del cerebro y que interrumpió las comunicaciones entre este órgano vital y su hemicuerpo izquierdo. Ahora, gracias a un constante proceso rehabilitador y una terapia novedosa, la Estimulación Magnética Transcraneal ha logrado movilizar los dedos de su mano izquierda, lo que supone una esperanza para seguir trabajando y mejorar la movilización del hemicuerpo izquierdo. Tal y como se puede ver en el vídeo, se han logrado estímulos movilizadores de la mano izquierda de Juan Carlos López, quien afirma que “jamás hay que tirar la toalla en una enfermedad inhabilitante”.

Cuando los enfermos con un ictus superan el período agudo de convalecencia, deben recibir un tratamiento neurorrehabilitador precoz, sin embargo se presentan situaciones en las que desgraciadamente el problema persiste y se cronifica. Es en este escenario donde surge la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr), que ha pasado a convertirse en una realidad terapéutica en determinadas enfermedades neuropsiquiátricas.

La base de esta terapia neurorrehabilitadora se fundamenta en que el cerebro es una entidad dinámica y adaptable a los cambios homeostáticos internos y externos. Dicha capacidad de adaptación o neuroplasticidad está también presente en las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido.

La EMTr es una técnica segura y no invasiva, que nos permite armonizar estos cambios neuronales, siempre que se ponga en práctica por un equipo médico cualificado y con experiencia.

La EMTr es una forma no invasiva de estimulación de la corteza cerebral que permite la estimulación segura, indolora e incruenta del tejido nervioso (corteza cerebral, médula espinal, vías motoras centrales y nervios periféricos), además de regular de forma controlada la actividad cerebral. Asimismo, la EMTr también ejerce efectos sobre la conducta, el humor, la memoria, la mielinización y la neuroplasticidad.

La EMTr crea un tren de pulsos de baja (≤ 1Hz, con un rango de 0,5-1Hz) o alta frecuencia (≥ 5Hz, con un rango de 5-20Hz), durante tiempos muy cortos (milisegundos), proporcionando la capacidad de producir cambios en la excitabilidad corticoespinal, ocasionando efectos reguladores neuronales que perduran más allá del tiempo que abarca la propia sesión de EMTr. Estas propiedades la han convertido en la modalidad de estimulación más empleada con fines terapéuticos.

Sus aplicaciones son múltiples y cada vez más amplias, gracias a los trabajos de investigación que están surgiendo cada año:

Procesos psiquiátricos: trastornos del estado de ánimo (depresión mayor resistente al tratamiento médico, depresión posparto, distimia, manía, trastorno bipolar, etc.), esquizofrenia, trastornos de ansiedad (trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, etc.), autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, disfemia, trastornos por abuso de sustancias, enuresis nocturna monosintomática, etc.

Enfermedades neurológicas: ictus, epilepsia farmacorrefractaria, enfermedad de Parkinson, temblor esencial, enfermedad de Huntington, enfermedad de Alzheimer, distonía focal, traumatismo craneoencefálico, trastornos de la marcha, migraña con aura, neuralgia del trigémino, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, etc.

Otros procesos nosológicos: dolor crónico en el síndrome del miembro fantasma, dolor neuropático, fibromialgia, dolor visceral, síndrome de dolor regional complejo tipo I (antigua distrofia simpático-refleja), dolor facial atípico, tinnitus, etc.

