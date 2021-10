Jueves, 28 de octubre de 2021

El borrador de la sentencia del TC sobre la plusvalía no contempla las devoluciones con efecto retroactivo

Aquellos contribuyentes que no hubieran presentado ya un recurso, no lo podrán hacer ahora y, por tanto, no podrán recuperar lo pagado

Fachada del Tribunal Constitucional. Foto: EP