"Balón de Oro" en el fútbol.

En próximas fechas se sabrá el futbolista que lo ha ganado. Antes de dicha designación afloran los “dimes y diretes” tradicionales. Me gustó las visiones sobre este asunto que escribió el poeta y escritor Carlos Marzal en su libro “Nunca fuimos más felices”.

“Qué murga, otro año más, la cuestión del “Balón de Oro”. No lo digo por las sospechas que genera, cada año, el censo de los finalistas. No lo digo por la extrañeza que despierta siempre el sistema de votaciones en el que, al parecer, se cambian los votos de la gente, según convenga. No lo digo por el absurdo de mezclar todo tipo de jugadores, como si fuesen comparables los porteros con los defensas, los defensas con los centrocampistas, y todos ellos con los delanteros” (…) “No lo digo por la obviedad de que el adjetivo “mejor” es un comparativo, cuyo significado se adquiere solo con respecto al término de la comparación. ¿Mejor que quién? ¿Mejor que qué? ¿Mejor que cuando?... (…) “Decir el mejor no es la mejor de las fórmulas de juicio. Decir el mejor, casi con seguridad, es la peor de las herramientas de medición de las que disponemos”.

(…) “Si digo que es una murga lo del baloncito de oro, es debido a la obsesión humana por efectuar listas inservibles de cualquier asunto. Y sin embargo, cuánto nos gustan las clasificaciones, las listas, las jerarquías domésticas improvisadas. Las amamos. Las necesitamos. Constituyen una absoluta necesidad orgánica, un apremiante alimento de nuestro espíritu. Aunque en el fondo no sirvan para nada, aunque sean un embuste, respondan a una de las más hondas razones de nuestra naturaleza”.

(…) “Desde la lista de la compra hasta la lista del Juicio Final, pasando por la lista de los candidatos a ganar, año tras año, el “Balón de Oro”, las listas nos procuran la impresión de domesticvar el caos. Sin las listas estaríamos a merced de la sobreabundancia, de la inconmensurabilidad del mundo”.



(…) “O el “Balón de Oro”, o el desorden. O el “Balón de Oro”, o el Caos, con mayúscula. O el “Balón de Oro”, o la revelación repentina para toda la humanidad de nuestra escasa solidez como especie. Así que, concedemos el “Balón de Oro”.

¿Cuántas listas han realizado Vds.? Sinceramente, me reconozco en las descripciones del autor, pero yo nunca he hecho listas del “Balón de Oro” porque, prácticamente, en la última década nos daban ya las listas confeccionadas (O Cristiano Ronaldo o Messi), salvo alguna excepción como la del central italiano Fabio Cannavaro o de Modric el croata. Pero hacer listas, toda la vida las hemos hecho: De cromos Panini o de otros, de futbolistas goleadores, de porteros, de entrenadores, de ciclistas, de caballos ganadores en las carreras, de invitados a la boda, de los que te debían dinero (Si tú lo debes no lo apuntas), de todos aquellos que “te han salido rana”, etcétera.

Salamanca, 28. Octubre. 2021.