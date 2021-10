¿Cuándo y cómo presentar una reclamación sanitaria? 

Jueves, 28 de octubre de 2021

El usuario tiene derecho a recibir contestación en un plazo no superior a 30 días, y si no está de acuerdo a presentar una segunda queja

Se puede presentar una reclamación siempre que el usuario no se encuentre satisfecho con la atención recibida en un centro, servicio o establecimiento sanitario, público o privado, tanto en relación con la asistencia sanitaria como en relación con cualquier otra cuestión de organización, funcionamiento, trato, etcétera.

También tiene la opción de presentar una sugerencia siempre que se quiera hacer una propuesta de mejora relativa a cualquier cuestión relacionada con un centro, servicio o establecimiento sanitario, público o privado.

¿Para qué sirven las reclamaciones y sugerencias? En el ámbito sanitario el ejercicio del derecho a reclamar sirve como cauce de defensa de los demás derechos sanitarios de los usuarios, además de ser un medio para procurar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios, tal y como explica la Junta de Castilla y León en el Portal de Salud.

Una vez presentada una reclamación (tanto si se refiere a un centro público, como a un centro privado) el usuario tiene derecho a recibir contestación en un plazo no superior a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de su entrada en el centro, servicio o establecimiento al que se refiera.



Tiene derecho a conocer las posibles circunstancias que han generado la situación que ha motivado la presentación de la reclamación y además, tiene derecho a conocer si se han puesto en marcha las medidas oportunas para corregirla o, si por el contrario, la actuación del centro fue la correcta.



Y, si una vez presentada la reclamación, no recibiera respuesta en plazo o ésta no le satisface tiene derecho a reclamar por segunda vez, por el mismo motivo que la primera reclamación, ante un órgano superior que deberá contestarle en idéntico plazo de 30 días naturales.

Las reclamaciones se pueden tramitar de forma presencial o rellenando el formulario online habilitada en el Portal de Salud.