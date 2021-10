Desveladas las líneas maestras del Carnaval del Toro 2022, incluida la jornada de Cenizos

Miércoles, 27 de octubre de 2021

A 121 días para su arranque, en la mañana del miércoles tuvo lugar la 1ª reunión de la Comisión del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo encargada de la organización del Carnaval del Toro 2022, que como publicamos hace unos días, está integrada en esta ocasión por Ramón Sastre, Beatriz Jorge Carpio, Víctor Gómez, Paola Martín Muñoz, José Manuel Jerez, Carmen Lorenzo, Begoña Moro, Joaquín Pellicer y Domingo Benito. Como primer punto (tras la Constitución de la propia Comisión), se procedió a elegir a su presidente, que volverá a ser Ramón Sastre, siempre como delegación del alcalde, que es el presidente de facto de los órganos colegiados.

En torno al propio funcionamiento de la Comisión, trae novedades importantes respecto al último Carnaval, el del año 2020. Para evitar los problemas surgidos al reunirse en la misma varias delegaciones con varios secretarios diferentes, se ha decidido que los temas de instalaciones se traten en la Comisión normal de Obras; los temas vinculados al área cultural, en la de Cultura; y los de festejos, en la Comisión de Derechos de la Ciudadanía; quedando reservada la Comisión encargada de organizar al Carnaval a los temas puramente taurinos, sin perjuicio de que, por agilidad de fechas, se puedan tratar también en ella temas de instalaciones o culturales.

Como es casi ‘tradición’, el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, pidió a los miembros de la misma “lealtad” a la hora de trabajar, animándoles asimismo a que hagan propuestas en torno al evento, especialmente para tener sobre la mesa ‘planes alternativos’ por si la pandemia obliga a ‘retocar’ el Carnaval (en la comparecencia ante los medios de comunicación que ofreció tras la Comisión, Ramón Sastre puso como ejemplo que si no se les permite montar la carpa del Paseo Fernando Arrabal tal y como se conoce, habría que tener alternativas).

Precisamente, la ‘espada de Damocles’ del coronavirus presidirá todo este proceso de organización del Carnaval, remarcando Ramón Sastre que, hasta que les digan lo contrario desde la Junta de Castilla y León, “desde el Ayuntamiento se va a organizar como si fuera un Carnaval normal”, aunque todos los contratos que se firmen (con ganaderías, toreros, charangas, orquestas, etc.) recogerán una ‘cláusula Covid’, para que queden sin efecto en caso de que el Carnaval no se pueda llevar a cabo (o que una actividad concreta no esté permitida por la normativa).

Ramón Sastre reflexionó que “somos los primeros que vamos a hacer un festejo de este tipo, lo que nos pone un poco entre la espada y la pared: no sabemos cómo será la realización real del Carnaval, y aunque intentaremos que sea normal, dependerá de la situación sanitaria y de lo que marque la Junta”, añadiendo que “ojalá fuéramos los segundos, terceros o cuartos” a la hora de organizar un evento postpandémico con miles y miles de personas y “ya tuviéramos una referencia”.

El presidente de la Comisión remarcó que van a actuar “con cautela y preocupación; tenemos siempre una responsabilidad muy grande con la organización del Carnaval, y esta vez más, porque de los festejos nacionales, va a ser el primero”. Asimismo, este año la Comisión va a tener que “trabajar un poco más”, para preparar la posibilidad de que haya Cenizos, lo que no se terminará de confirmar hasta la tarde del Martes de Carnaval. De momento, la Comisión va a trabajar “para hacer todo”, incluida esa jornada de Cenizos, para lo que se hablará con todos los involucrados, como por ejemplo con los montadores de los tablaos, o con la Asociación Carnavaldeltoro.es, que ya ha solicitado una reunión para exponer sus ideas.

> Se mantienen las novedades del Carnaval 2020

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, Ramón Sastre -quién estuvo acompañado por Paola Martín Muñoz y José Manuel Jerez- desveló las ‘líneas maestras’ de cómo será el Carnaval 2022. Por un lado, el Ayuntamiento quiere mantener la estructura habitual, incluyendo todas las novedades que se introdujeron en la edición de 2020, porque “todo lo que se propuso se consiguió y dio buenos resultados”, según recordó Sastre. En orden cronológico, se quiere para empezar que el Carnaval cuente de nuevo con Reina y Damas, siempre que haya jóvenes interesadas.

Dentro ya del Carnaval, la jornada del Sábado volverá a contar con 5 toros (hasta 2019 eran sólo 3 los protagonistas), tomando parte en el encierro -y el resto de eventos del día- los dos astados de la capea nocturna del Viernes para así engrandecer una de las jornadas centrales del Carnaval. En lo que respecta al Domingo de Carnaval, tendrá de nuevo un encierro a caballo a la antigua usanza, “que no sea urbano”, sino con varios kilómetros de campo, dependiendo su recorrido de quién se quede con su organización. Para ello, está previsto volver a sacar a concurso su organización (en 2020 se la quedó el Centro Ecuestre Casasola).

En torno a los directores de lidia y los pastores, “se intentará que sean de Ciudad Rodrigo, porque tenemos buenos profesionales”; mientras que respecto a las ganaderías, también se apostará por la zona, buscando “diferentes encastes, que sean adecuados a los encierros en las calles de Ciudad Rodrigo”. Según explicó Ramón Sastre, él se encargará de dar una “primera vuelta” por las ganaderías para hacer una preselección, tras lo cual ya se convocará a toda la Comisión Taurina (siempre con una semana de antelación) para realizar las clásicas visitas camperas “buscando lo mejor para el Carnaval”.

Otra de las cuestiones que se mantendrá del Carnaval 2020 será la estructura de los eventos de las sobremesas en el coso taurino de la Plaza Mayor, con 2 Festivales Taurinos -en uno de los cuales intervendrá el Triunfador del Bolsín Taurino-; una Novillada; y una tarde reservada para los finalistas del Bolsín, que será la del Domingo de Carnaval. Respecto a los Festivales y a la Novillada, se quiere al menos “igualar los cartelazos” de la edición de 2020, que “dio mucho empaque al mundo taurino porque volvieron las figuras al Carnaval”. Asimismo, “nos gusta meter algún torero de la zona en esos carteles”.

Junto a los dos Festivales habituales, el Carnaval 2022 tendrá un tercero, en la jornada de Cenizos (siempre que se acaben concediendo, como explicábamos más arriba). Esta jornada será “un día más de Carnaval”, confirmando Ramón Sastre que tendrá su encierro con 6 toros, y sus capeas y desencierros de mañana y tarde. Asimismo, está la puerta abierta a que haya un 2º Toro del Aguardiente a primera hora del Miércoles de Ceniza (con ese u otro nombre –podría ser un ‘Toro de Cenizos’-).

En referencia a esa jornada de Cenizos, Ramón Sastre evocó que antiguamente, cuando se concedían, el ganado era donado por ganaderías, peñas o empresarios, esperando que “ojalá” pueda ocurrir lo mismo de cara al Carnaval 2022. Como el evento se alargará con toda probabilidad a la jornada del Miércoles, también queda la puerta abierta a que se organice ‘algo’ para la noche del Martes para rellenar ese hueco y que así “la gente no se marche”, según expuso Ramón Sastre, quién evocó que “el Carnaval se trabaja todo el año, aunque se plasme ahora”.