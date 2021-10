Intensa jornada de trabajo para el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social

Miércoles, 27 de octubre de 2021

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tendrá un jueves muy animado en Salamanca con las siguientes actividades:

10.00 horas: Visita a la sede de la Dirección Provincial unificada de INSS y Tesorería General de la Seguridad Social.

12:00: Visita el Ayuntamiento de Salamanca.

13:00 Visita el recurso de acogida de Red Acoge en Salamanca, ubicado en la calle Veracruz, 2. Antes de la visita, en el exterior del centro.

16.30 horas: Se reúne con el rector de la Universidad de Salamanca y visita la Biblioteca Histórica de la Universidad.

18:30 horas: Clausura la Cumbre del Campus Europeo de las Ciudades Universitarias (EC2U) con la conferencia ‘What do we know about migration and what should we do about it’ en el Auditorio de la Universidad de Salamanca (Hospedería Fonseca). Se puede seguir por streaming en el canal de Youtube de la Universidad de Salamanca.