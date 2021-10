Presentada la APP ‘Avisa Ciudad Rodrigo’ para comunicar quejas o reservar instalaciones deportivas

Miércoles, 27 de octubre de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la empresa CGB Informática presentaron de forma oficial en la mañana del miércoles la aplicación móvil ‘Avisa Ciudad Rodrigo’, que en realidad lleva funcionando desde el pasado mes de diciembre, centrada en la realización a través de la misma de reservas en las instalaciones deportivas cuyo acceso se ha domotizado (abriéndose mediante la lectura de códigos QR): las pistas de pádel, el frontón al aire libre del Valle de San Martín y la sala multiusos José Ángel Gómez Sánchez.

De hecho, desde el 21 de diciembre de 2020, se han efectuado 5.000 reservas de las instalaciones a través de la aplicación, lo que fue definido en la mañana del jueves como un “boom, ya que damos a la facilidades a la gente” por Víctor Gómez, en su doble calidad de concejal de Instalaciones Deportivas y de Participación Ciudadana, ya que esta APP, disponible tanto en iOS como en Android, tiene como finalidad “facilitar la participación ciudadana”.

En la misma línea, el alcalde Marcos Iglesias señala que esta aplicación puede ser “un revulsivo en el ámbito de la interacción del Ayuntamiento con el ciudadano”, añadiendo que “queremos ser un Ayuntamiento próximo y accesible, tanto físicamente como online”, incidiendo en que hay bastantes personas que no pueden acudir al Consistorio en sus horarios de apertura, y de esta forma se les facilita la comunicación.

Junto a la reserva de instalaciones deportivas (Marcos Iglesias dijo que el objetivo de la Delegación de Deportes es que “poco a poco” se avance en la domotización de aquellas instalaciones donde sea posible hacerlo), el otro gran atractivo de la aplicación es que cualquier ciudadano pueda “plantear quejas y sugerencias”, a través de un apartado denominado ‘Nueva Incidencia’.

En este sentido, cualquier ciudadano puede comunicar que un bordillo está roto, que una farola no funciona, o que una papelera ha sido destrozada, adjuntando incluso una foto del hecho (y añadiendo la geolocalización, si el usuario tiene activado este servicio), porque “el Ayuntamiento no llega a todo, no nos pasamos todos los días a ver todas las farolas”, según Marcos Iglesias, y así se puede ser “más ágiles”, y a la vez “mejorar la ciudad entre todos”, ya que los técnicos podrán ver lo que ocurre y proceder a solucionarlo.

Como otros apartados iniciales (se quiere ampliar en el futuro incluyendo por ejemplo la información del ‘aparcamiento inteligente’ del Mercado de Abastos), la aplicación incluye una sección de ‘Mis incidencias’, donde el usuario puede repasar todo aquello que ha comunicado; otra de ‘Noticias’, que enlaza a las noticias publicadas en la web del Ayuntamiento; y una de ‘Puntos de Interés’, que recoge un mapa donde aparecen los principales puntos destacados de la ciudad.

Asimismo, se incluye un apartado de Regtsa, el organismo recaudador de la Diputación de Salamanca (con un enlace para realizar consultas y solucionar problemas con este organismo), ya que la puesta en marcha de esta aplicación en Ciudad Rodrigo es un “proyecto piloto” de Regtsa y la Diputación, que ahora ya se está ampliando a otros municipios. Para Marcos Iglesias, esta aplicación ayuda a que “los ciudadanos se hagan partícipes de la gestión ciudadana”.