Un total de 17 municipios de la comarca reciben subvenciones del ‘Plan Sequía 2021’ de la Diputación

Martes, 26 de octubre de 2021

A cuatro municipios de la comarca se le han desestimado sus solicitudes por no ajustarse a las bases de la convocatoria

La Diputación de Salamanca ha resuelto en las últimas semanas su ‘Plan Sequía 2021’, es decir, la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de obras e instalaciones en el sistema de abastecimiento de agua de consumo humano en municipios de toda la provincia para garantizar el suministro con cantidad y calidad suficiente. En total, se va a subvencionar con 1.198.277,49€ a 116 municipios, que también tendrán que realizar aportaciones hasta totalizarse 1.505.976,53€ de inversión (IVA excluido). De esos 116 municipios, 17 pertenecen a la comarca de Ciudad Rodrigo, siendo los proyectos y subvenciones de cada municipio los siguientes:

> Alba de Yeltes, 2.227,19€ para la instalación de un equipo de cloración (el Ayuntamiento aportará los restantes 1.141,44€ del proyecto).

> La Atalaya, 14.608,93€ para un sondeo y el bombeo al depósito de distribución (el presupuesto total era de 30.926,99€, pero sólo se han admitido 22.096,01€, porque el Plan no subvenciona un kit solar). Respecto a la subvención, el Ayuntamiento aportará 7.487,08€.

> Boada, 3.769,02€ para la impermeabilización del depósito (el Consistorio había estimado un presupuesto de 6.944,63€, pero la Diputación concede su subvención sobre un precio máximo de 5.700,64€ -el Ayuntamiento aportará 1.931,62€-, al considerar que “los precios de algunas unidades de obra no se consideran acordes a mercado”).

> La Bouza, 15.631,34€ para la impermeabilización del depósito de abastecimiento y ejecución de un nuevo acceso al vaso (el Ayuntamiento aportará los restantes 8.011,06€ del proyecto).

> Cabrillas, 16.846,15€ para un equipo para la eliminación de nitratos (el Ayuntamiento aportará los 8.633,67€ restantes).

> Campillo de Azaba, 3.893,26€ para la impermeabilización del depósito de agua (el Ayuntamiento aportará los 1.995,29€ restantes del coste del proyecto).

> Carpio de Azaba, 2.368,99€ para la renovación del clorador (el Consistorio aportará los 1.214,11€ restantes del importe del proyecto).

> Ciudad Rodrigo, 5.640,68€ para la renovación de la red de captación ‘Manantial de la Aceñuela’ en el tramo del glacis de la Rúa del Sol (el importe total del proyecto es de 10.765,59€, pero la subvención de la Diputación se concede sobre un máximo de 9.750,31€ ya que la actuación arqueológica incluida en el proyecto no es objeto de subvención). Respecto a la subvención concedida, el Consistorio contribuirá con 4.109,63€.

> Espeja, 1.420,69€ para la instalación de un equipo telemático para el control de fugas de agua potable (el Ayuntamiento aportará los 728,10€ restantes del coste del proyecto).

> Fuenteguinaldo, 7.520,58€ para la impermeabilización de la cubierta de uno de los depósitos (el Consistorio aportará los 3.85429€ restantes del proyecto).

> El Maíllo, 26.194,82€ para la instalación de un equipo de filtración para el depósito de agua potable (el Consistorio había estimado un presupuesto de 47.998,28€ pero la Diputación concede su subvención sobre un precio máximo de 39.619,67€ -el Ayuntamiento aportará 13.424,85€-, al considerar que “los precios de algunas unidades de obra no se consideran acordes a mercado”).

> Puebla de Yeltes, 3.789,50€ para la instalación de ventosas y un desagüe de impulsión en el sondeo (el Consistorio había estimado un presupuesto de 6.820,85€, pero la Diputación concede su subvención sobre un precio máximo de 5.731,77€ -el Ayuntamiento aportará 1.942,17€-, al considerar que “los precios de algunas unidades de obra no se consideran acordes a mercado”).

> Retortillo, 1.680,25€ para la impermeabilización del depósito de agua (el Consistorio aportará los restantes 851,14€).

> El Sahugo, 9.899,96€ para la instalación de un equipo de cloración automático, aportando el Ayuntamiento 5.073,73€. En este caso, el Ayuntamiento había presentado un presupuesto de 34.820,69€, pero la Diputación sólo ha estimado 14.973,69€, “la instalación mínima necesaria para el funcionamiento del clorador”.

> Serradilla del Arroyo, 16.421,91€ para la mejora de la captación en Guadapero (el Ayuntamiento aportará 8.416,23€).

> Villar de Ciervo, 1.545,85€ para la instalación de un equipo informático telemático para el control de plagas (el Consistorio aportará 792,25€).

> Villar de la Yegua, 15.312,65€ para la colocación de cloradores en Villar de la Yegua y Barquilla, y un grupo de presión y clorador en Serranillo, aportando el Consistorio 7.847,74€. El Consistorio había presupuestado un total de 48.385,11€, pero la Diputación sólo ha estimado 23.160,39€ al considerar que no se acredita la urgencia y necesidad para el filtro de turbidez en Serranillo.

Además, ha habido otros 38 municipios de la provincia cuyas solicitudes han sido desestimadas, 4 de ellos en la comarca de Ciudad Rodrigo. Se trata de Alberguería de Argañán, que quería desplegar una tubería para conectar la captación de agua con el depósito; Gallegos de Argañán, que buscaba ampliar la capacidad reguladora mediante la instalación de un depósito de agua destinado a consumo humano; Martiago, que quería impermeabilizar la balsa de almacenamiento de agua y renovar el sistema de captación; y Serradilla del Llano, que perseguía mejorar el sistema de abastecimiento de agua.

En lo que respecta a Alberguería de Argañán y Martiago, sus solicitudes han sido desestimadas por no ser objeto de subvención actuaciones de renovación o nueva ejecución de captaciones, sondeos y redes de abastecimiento complementarias al suministro de agua mancomunado; la de Gallegos de Argañán, por no considerarse acreditada la urgencia y necesidad de la actuación (según las bases, para nuevos depósitos, se debe justificar adecuadamente la insuficiencia de capacidad reguladora de agua potable para consumo humano en el municipio); y la de Serradilla del Llano, porque la actuación solicitada (un bombeo solar) no es objeto del Plan.