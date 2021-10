Vuelven los conciertos gratuitos al Museo de Historia de la Automoción

Martes, 26 de octubre de 2021

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (AAMHASA), retoma sus conciertos, en un espacio dedicado al mundo del motor en el que tienen cabida variadas muestras del mundo del arte y la cultura.

El próximo jueves, 28 de octubre, a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones Temporales, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo ‘Motores y Melodías’, con acceso gratuito para todo el público hasta completar el aforo. En esta ocasión, el evento consistirá en un recital a cargo del Trío Contrastes, con Marco Pastor al violín, Lara Díaz al clarinete y Juan Francisco Vicente al piano. Los asistentes podrán disfrutar de obras de autores del siglo XX y XXI, como muestra del compromiso con la música de nuestro tiempo y muy especialmente con la música española.

El Trío Contrastes, desde su formación en el año 1998, ha actuado en diferentes ciudades europeas y en importantes festivales de música española del siglo XX. Con gran éxito de crítica y público, han mostrado su talento desde Salamanca, pasando por todo el territorio español, hasta llegar a importantes ciudades de Austria, Hungría, Suiza, Bélgica, Portugal, Alemania, Corea, Canadá, Italia, Eslovenia, etcétera.

Este ciclo de conciertos supone una oportunidad para visitar el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca con otra perspectiva cultural, que introduce un atractivo más a los que ya sugieren la visita del puro ámbito de la automoción.

PROGRAMA

SUITE ARCORTRIO............................................................................................................................ LUIZ PARDAL

SUITE ESPAÑOLA.......................................................................................................................... ISAAC ALBÉNIZ

SUITE, for clarinet, violin and piano.................................................................................................. A. ARUTIUNIAN

CONTRADANZA...................................................................................................................... PAQUITO D’RIVERA

THREE AYRES.................................................................................................................................. J. DOWLAND

I LOVE YOU TOO, de TRIO ON THE ROOF.................................................................................... …A. GOLDSTEIN

RITA’S TUNE..................................................................................................................................... M. HAMLISCH

DEUTSCHE LIEDER, op 103.................................................................................................................... L. SPOHR

DOS TANGOS................................... ………………………………………………………………………….. A. PIAZZOLLA

CANCIONES ESPAÑOLAS ANTIGUAS........................................................................... FEDERICO GARCÍA LORCA