Campaña de pruebas rápidas del VIH/sida entre la población universitaria

Lunes, 25 de octubre de 2021

Durante este martes, organizada por el Comité Antisida de Salamanca y Cruz Roja

El Comité Antisida de Salamanca y Cruz Roja de Salamanca llevarán a cabo este martes una campaña de aproximación de la prueba rápida de detección del VIH/sida a la población universitaria.

Así, contarán con una ambulancia en las Facultades de Psicología y Bellas Artes (Campus de Ciudad Jardín) -también habrá un seminario en el edificio de las facultades, de 10 a 14 horas- para realizar pruebas anónimas y confidenciales a toda persona que quiera conocer su estado serológico.

Esta actividad se enmarca en el Día Nacional de la Prueba del VIH, una jornada que en España se celebra cada 20 de octubre desde el año 2004, y en la que se pretende sensibilizar a toda la población sobre la importancia de hacerse la prueba del VIH si se ha tenido una práctica de riesgo.

Según señalan, en España hay unas 35.000 personas que, por diversos motivos, como miedo al estigma y a la discriminación, la falta de una adecuada percepción del riesgo o por no acudir a los servicios sanitarios, no se están beneficiando de los tratamientos existentes altamente eficaces ante esta infección y por ello, no están adoptando las medidas de prevención adecuadas para evitar su transmisión.