La resaca, mejor como líder

Domingo, 24 de octubre de 2021

La semana de fútbol para Unionistas CF ha estado marcada por la fiesta del fútbol popular que ha protagonizado junto a la SD Logroñés, otro club gestionado de la misma manera que el salmantino.

Cada aficionado podía dar la voluntad para ver en directo el partido entre ambos equipos en el Reina Sofía, con la presencia de casi 3.700 aficionados que dieron ejemplo de lo que debe ser este deporte.

Por desgracias para los locales, la fiesta no pudo ser completa después de un duelo precioso para el espectador, pero poco querido por los entrenadores, tal y como reflejó el 3-3 final. Unionistas tuvo el partido en sus manos, primero con el 2-0 y luego con el 3-2 a falta de pocos minutos para el final, pero no supo gestionar el partido ni dentro ni fuera del terreno de juego.

Primero, porque Unionistas no está acostumbrado a partidos de ida y vuelta y que sean un ‘correcalles’, pero entró en el juego de la SD Logroñés, que terminó sacando un punto como botín del Reina Sofía.

Tampoco gestionó bien Dani Mori los cambios (y no es una crítica), en un choque en el que no acertó con los mismos; tres permutas muy tempraneras, con Nespral, Espina y Cris Montes fuera del terreno de juego, dejando al equipo con menos balón y amenaza de cara a la portería rival, que no valieron para frenar o parar el partido.

Sin duda, el 2-1 obra de Emilio tras un magistral lanzamiento de falta antes del descanso fue la clave de un choque que, pese a esto, debió amarrar Unionistas CF. Tras el 2-2, una buena jugada de Jesús de Miguel le valió al delantero del equipo salmantino para hacer su primer gol y poner el 3-2 que parecía definitivo… pero no fue así. Otro desajuste atrás marcó el 3-3 final, dejando una borrachera de goles en plena fiesta.

Que nadie vea en estas líneas una crítica destructiva y sí constructiva, para crecer y seguir sumando desde esa posición de privilegio que le sigue dando al equipo el liderato con 19 puntos, para ser el único equipo invicto de su grupo.

Cuando se cumple un cuarto de liga, Unionistas ve a todos sus rivales por el retrovisor después de una fiesta en la hubo borrachera de goles y una dura resaca… pero que se pasa mejor desde todo lo alto de la tabla. Que pase el siguiente.