Los perros guía, el mejor compañero de una persona invidente

Domingo, 24 de octubre de 2021

Hay que cumplir una serie de requisitos para tener un perro guía, te lo contamos

Este año 2021 la Escuela de Perros de Guía de la Fundación ONCE ha cumplido 32 años. Los perros guía son una parte de las personas con discapacidad visual, es algo más que un amigo, un compañero. Es uno de los servicios que ofrece la ONCE para las personas afiliadas a la misma. El objetivo de tener un perro guía es facilitar a la persona su movilidad, evitando obstáculos y ayudando a que se sientan más seguros.

No solo basta con estar afiliado a la ONCE, sino que hay que demostrar que la persona necesita del perro guía para su movilidad, y no solo para su compañía. La persona tiene que saber desplazarse de forma autónoma con un bastón y contar con los medios económicos y aptitud adecuada para poder cuidar del perro. Desde la Fundación ONCE, además de ofrecer al usuario el apoyo y asesoramiento necesario, se supervisa que, en todo momento, y a lo largo de su vida como perro guía, trabaja de manera correcta y que su usuario lo cuida bien.

Los perros guía tienen que pasar una formación para poder realizar una asistencia adecuada. Un aprendizaje que empieza cuando todavía son cachorros. Es importante tener en cuenta que para poder tener un perro guía, el usuario también debe realizar un curso. Un profesor enseña cómo hay que llevar al perro y buscan a uno que se adecue a las necesidades de cada usuario.