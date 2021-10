El empresariado mirobrigense vive una noche de fiesta de la mano de Afecir

Sábado, 23 de octubre de 2021

El empresariado mirobrigense se puso sus mejores galas en la noche del sábado (excepto el sector de la hostelería, al coincidirle con uno de sus momentos de mayor ajetreo de toda la semana) para disfrutar de una noche de celebración en el Hotel Conde Rodrigo II de la mano de la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y sus novedosos Premios a la Excelencia Empresarial, que han creado para galardonar a empresas e instituciones tanto de Miróbriga como de su comarca.

El Premio a la Innovación y al Emprendimiento ha recaído en esta primera edición en el Centro de Formación Profesional Nazaret Blanco, cuya responsable dio las gracias por un lado a su familia, “el primer equipo con el que aprendemos a trabajar, el que nos da esas primeras lecciones de vida para convertirte en la persona que eres y el empresario que quieres ser”. En su caso, fueron claves para que pudiera poner en marcha su proyecto empresarial, ya que, como ella misma explicó, “’obligué’ a mis padres a mover el taller mecánico que tenían, el que había sido para ellos el negocio de su vida, y lo movieron sin dudarlo para que pudiera llevar a cabo esta iniciativa que ha sido tan bien acogida en Ciudad Rodrigo”.

En ese sentido, desveló que, antes incluso de entregarle este galardón, “ya me he sentido premiada por todas las empresas que se han prestado a colaborar acogiendo alumnos en prácticas”, así como por las personas que yendo por la calle “me han dado la enhorabuena; ha sido muy bonito ese reconocimiento espontáneo desde que he abierto”, añadiendo que “me hace feliz sentir que estoy creando algo que tiene vida, que hace que tengamos más en Ciudad Rodrigo”, porque “este proyecto es para Ciudad Rodrigo”. En este punto, Nazaret Blanco expresó que era “un mundo” que dos personas se hayan venido a vivir a Miróbriga tras encontrar trabajo en el Centro: “hace que Ciudad Rodrigo sea más grande y haya más vida”, recordando que “Ciudad Rodrigo lo construimos nosotros”.

Por otro lado, el Premio a la Mejor Empresa del Año ha recaído en la productora Contracorriente (recientemente rebautizada como Stellarum Films), cuyo máximo responsable, Pablo Moreno, dio las gracias a todos los que vienen estando involucrados en sus proyectos, así como a “todo Ciudad Rodrigo, empresarios e instituciones, porque sin todos vosotros este conjunto de carambolas y sinergias no hubiera sido posible”. Al respecto, desveló que hace unos días han firmado un contrato para que sus trabajos se vean en Corea del Sur: “nuestras películas están llegando a sitios donde nunca pensábamos que íbamos a poder estar, y es gracias al trabajo de estas personas”.

Pablo Moreno reflexionó que “estamos poniendo en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra forma de ver la vida y todo lo que tenemos”, recordando que cuando empezaron hace 15 años, “nos creímos que las industrias culturales son motores para el desarrollo, y con un gran equipo humano, hacemos posible el milagro de hacer cine desde el Oeste del Oeste”, incidiendo en que “nunca nos importó estar aquí; si quieres cambiar el mundo tienes que empezar por tu casa y lo tuvimos muy claro desde que salimos de la Facultad”, definiéndolo como “un camino muy bonito”.

Agradeciendo el galardón y la iniciativa (“estos Premios son un foro de encuentro que va a ser bueno y fructífero”, que además ponen de manifiesto que “Ciudad Rodrigo está muy vivo”), Pablo Moreno quiso resaltar que “empresarios del año somos todos, nosotros, vosotros, porque ha sido una temporada muy dura, todos lo hemos vivido”.

Por último, se entregó el Premio a la Trayectoria Empresarial al Grupo Gildo, cuyo gerente, Juan Luis Bravo, recordó que fueron sus padres los que tuvieron la idea de montar la empresa, expresando que ha sido “una labor muy fuerte y muy dura”, centrándose (en una intervención más breve que las anteriores) en “el equipo humano que hay detrás, en toda esa gente que hace posible que abramos las puertas todos los días”.

La última persona en tomar la palabra fue el presidente de Afecir, Buenaventura Montero (quién previamente ya había hecho un repaso a los principios y a la historia de Afecir, así como a algunos eventos que han organizado como la Feria de la Boda), para mostrar su agradecimiento a todos los presentes, especialmente a las empresas y trabajadores galardonados “por aupar esta comarca de Ciudad Rodrigo”. Concluida la entrega de premios, fue momento de disfrutar de una cena conjunta en los salones del Hotel Conde Rodrigo II.