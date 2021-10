Jesús Fonseca y su viaje humanitario por El Congo, Ruanda, Kenia y Etiopía

Alfredo querido: países del África negra donde me encuentro en un viaje humanitario. He venido, como sabes, a inaugurar la escuela que lleva el nombre de Esther en la isla de Idjwi y a traer también lo necesario para montar un quirófano y un pequeño hospital en Rubare. Lo hacemos con nuestra ONG de este nombre. ha costado mucho esfuerzo. Llevamos dos años trabajando en ello. Llamando a muchas puertas. Finalmente, aquí está el resultado. Está siendo agotador, pero feliz. Es también un viaje hacia los adentros, no sólo hacia fuera, en el que te llevo en el corazón a ti y a Jacqueline y también a nuestro doncel del Tormes. Sabes cuanto os quiero. Te mando algunas fotos, a la espera de vernos pronto.

Jesús Fonseca Escartín