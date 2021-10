El Noia FS de Chus sigue de dulce con otra goleada en Antequeda (1-7)

Sábado, 23 de octubre de 2021

El jugador de Alba de Tormes anotó un tanto en la goleada de su equipo que le permite seguir siendo el líder de la Segunda División de Fútbol Sala

La séptima victoria del Noia Portus Apostoli FS se fraguó siete goles a favor y solo uno en contraen una clara goleada nada más y nada menos que en la cancha de todo un equipo favorito al ascenso a la Primera División, competición que disputó el curso pasado ya BeSoccer CD UMA Antequera.

Chus abrió el camino del triunfo, todavía en el minuto 3, con un potente disparo con la zurda que no pudo detener Conejo. Buscó el cuadro de Tete empatar cuanto antes, pero se encontró con la muralla defensiva de los noieses y el segundo tanto de estos.

Avisó primero con un disparo de Joaki que despejó la defensa, y luego no perdonó Edu Jabá parahacer el 0-2. Este tanto sí hizo daño a una UMA que no era capaz de sortear la presión de un Noia 100% metido en el encuentro, que encontró más petróleo desde la estrategia. Nil, desde el saque de banda, puso el balón en el segundo palo y allí Bruno Gomes hizo el 0-3 en el 11’. Sexta jornada seguida marcando para el brasileño.

Solicitó tiempo muerto Tete para levantar a los suyos, receso del que salieron mejor y gozando de varias oportunidades, sobre todo desde la pelota parada, y provocando que Marlon Velasco sacara el portero-jugador para volver a coger la iniciativa. No aprovechó las suyas el conjunto dela Ciudad de los Dólmenes, ante un cuadro blanco bien plantado. Y fue precisamente tras el tiempo muerto pedido por el técnico noiés en el 15’ cuando Pirata, con un disparo lejano, castigaba de nuevo desde la estrategia para el 0-4.

Con tal diferencia, Tete optó por introducir a Raúl Canto como portero-jugador. Alvarito tuvo la más clara inmediatamente después de la diana de Pirata, con su vaselina estrellándose en el palo.



Nada más empezar el segundo acto, Dani Ramos devolvía esperanza a los antequeranos. El jugador local no se dio por vencido para anotar el 1-4, en una jugada embarullada en el área noiesa. Sin embargo, poco tardó el Portus Apostoli en devolver la diferencia de cuatro goles. Joaki, en una transición, puso el quinto, cumpliendo la ley del ex.

A partir de ahí, el encuentro entró en un tramo de monólogo atacante de la UMA, con el portero-jugador primero en manos de Raúl Canto, y tras la lesión de este en Burrito y Miguel. En ese contexto, al igual que hace una semana ante Full Energía Zaragoza, se puso el Noia el mono de trabajo para mantener su portería sin más goles.

Desesperada acabó la UMA con la defensa noiesa, liderada por un Henrique que respondía bajo palos cuando era necesario. En el tramo final, con los locales ya asumiendo la derrota y los noieses buscando más, Edu Jabá hizo el 1-6 en una gran jugada de equipo. Repitió el brasileño en el 39’, haciendo bueno el juego de cinco que introdujo Marlon Velasco en los últimos minutos.

Así se cerró una victoria de prestigio y contundencia del Noia Portus Apostoli FS, que supo, nuevamente, ser un equipo con puntería y solidez para fructificar la séptima victoria en ocho partidos y alargar una jornada más la condición de invicto, la que les permite ser líder de la Segunda División con 22 puntos.