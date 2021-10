Joaquín Merchan: “Nuestro sistema actual de pensiones ha sido y es sostenible”

Sábado, 23 de octubre de 2021

“Salamanca tiene que cambiar su modelo productivo, no puede seguir vaciándose”, señala el vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales de España

SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Joaquín Merchan, Graduado Social, Abogado y Vicepresidente Primero del Consejo General de Graduados Sociales de España, sobre el Proyecto de Ley para la reforma de las pensiones en nuestro país.

Usted como graduado social, y más concretamente como vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales de España, ¿qué valoración tiene de la Reforma de las Pensiones?

En primer lugar, debo matizar que estamos ante la primera parte de esta reforma que esperamos se apruebe y que está en fase de Proyecto de Ley. Sería los primeros pisos de un edificio en el cual quedan otros por construir, para entendernos de forma gráfica. La reforma que está ahora en el Congreso surge de algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas por todos los grupos parlamentarios y fruto de un Acuerdo Social entre sindicatos, empresarios y gobierno. Por lo tanto, mi valoración tiene que ser positiva en su conjunto. No hay reformas perfectas, pero si es una reforma valiente. Deroga la reforma del 2013 del gobierno de Mariano Rajoy que no se llegó a poner en marcha salvo en la aplicación del 0,25 % de revalorización de las pensiones y se centra en buscar pensiones suficientes, sostenibles y una batería de nuevos derechos. La segunda parte de la reforma que se está negociando, tiene puntos más espinosos como el mecanismo de equidad intergeneracional, los planes de pensiones de empresa con adscripción automática del trabajador, desarrollo de cotización de autónomos, que sin lugar a dudas generarán unas negociaciones muchos más arduas que las de la primera parte que está en el Congreso de Diputados.

¿Cómo se está negociando el futuro de las pensiones en el trámite parlamentario?

El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones de 6 de septiembre de 2021, ha logrado superar el primer escollo, y no menor, ya que era la enmienda a la totalidad presentada por el PP y VOX, para que se devolviera el Proyecto. La enmienda no prosperó por una amplia mayoría. Ahora sigue su curso con las posibles enmiendas que previsiblemente se introduzcan, y que llegarán fruto del diálogo social entre los agentes sociales y el gobierno sobre diversos aspectos que siguen abiertos para que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

La generación denominada del “baby boom” es la que está previsto que se jubile en los próximos años, se trata de una generación que empezó, en general, a trabajar bastante joven, ¿cómo les afectará esta medida?

Creo sinceramente que esta reforma ha puesto el foco en esta generación que nació entre 1958-1977, casi ocho millones de personas que se irán jubilando hasta 2050, y que aumentará el gasto en pensiones del 12,4% al 16% del PIB. Tenemos margen para ello. Otros países de nuestro entorno están cerca hoy de ese 16%. Más allá de costes y de PIB, no podemos dejar a una generación de trabajadores y trabajadoras, que con su esfuerzo y cotización han mantenido las pensiones que ahora cobran nuestros pensionistas. Nuestro sistema es un sistema de reparto y solidaridad intergeneracional.

Son muchas las personas que forman parte de esta generación “baby boom”, pero ¿Qué ocurrirá con las personas más jóvenes que “vienen detrás” y han empezado a cotizar a una edad más tardía?

No me gusta predecir el futuro a cuarenta años que sería cuando los jóvenes de hoy accederán a sus pensiones de jubilación. Si quiero transmitirles tranquilidad. Siempre transmito tranquilidad y confianza en nuestro Sistema Público de Pensiones. Hemos superado muchas crisis. Estamos superando la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos cien años, y nuestros mayores siguen cobrando sus pensiones. Ellos las cobrarán. No lo veré, pero no tengo la menor duda, para eso se está trabajando y seguirán trabajando los gobiernos futuros.

Este proyecto de ley también afecta a las personas que quieran prejubilarse, ¿hay que pensarse dos veces el prejubilarse a partir de ahora?

Este proyecto endurece las condiciones para las personas que quieran jubilarse anticipadamente y bonifica o premia las personas que decidan libremente alargar su vida laboral. Por lo tanto, el futuro pensionista tiene que estudiar lo que es más conveniente para él con esta reforma.

Este proyecto de ley, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene?

Esta primera parte de la reforma tiene dos importantes medidas que intentan buscar pensiones suficientes con la derogación de la reforma del 2013. A partir de ahora las pensiones se revalorizan conforme al IPC, y no con el 0,25. Se deroga igualmente el factor de sostenibilidad que no llegó a entrar en vigor y que hubiera supuesto una pérdida en las pensiones en torno del 5% al 20% según la edad, que hubiera sido inasumible por los pensionistas futuros. Hay más medidas que suponen un avance en pensiones, pero que por espacio no puedo referirme a ellas. En contraposición está el endurecimiento de las condiciones a las personas que quieran acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

Precisamente por esta propuesta de ley, el pasado sábado se han celebrado en diferentes puntos de España manifestaciones para protestar en contra este proyecto de ley. Entre otras peticiones reclamaban unas pensiones "dignas" de 1.084 euros tal y como establece la Carta Social Europea, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y acabar con la brecha de género o adelantar la edad de jubilación…

Tengo que estar de acuerdo y a lado de ellos en muchas de sus peticiones. Las considero justas. Desde las ventanas de mi despacho veo y oigo todos los lunes, haga frío o calor, a un grupo reducido de pensionistas con su pancarta y música de un tiempo que no fue mejor, reclamando esos derechos. No quiero olvidarlos en este espacio.

Usted, desde el punto de vista de un experto, ¿cómo ve el futuro de las pensiones?

Insisto que siempre he aportado tranquilidad sobre el futuro de las pensiones en España. No seré yo quien genere incertidumbre a 9.800.000 pensionistas que cobran para ceñirme a nuestra ciudad, una pensión media de jubilación de 950 euros, y si nos referimos a viudedad de 701 euros. Nuestros mayores se han ganado el derecho a tener una pensión digna y vivir con tranquilidad. No quiero decir que 950 euros y 701 euros sean una cantidad digna y suficiente.

¿Cree que es sostenible el sistema actual de pensiones existente en nuestro país? ¿Hay alternativas?

Nuestro sistema actual ha sido y es sostenible. Con esta reforma se intenta hacerlo de cara a esos años que antes he hablado con la llegada de la generación del” baby boom” al sistema. Se están poniendo los cimientos para el futuro. Como defensor de nuestro sistema público de pensiones no voy a defender otras posibles alternativas privadas que están en la cabeza de algunos y en las que no creo firmemente.

La situación que se ha vivido, y que actualmente se sigue viviendo en muchos casos con los Ertes, ¿Cómo afectará de cara al futuro de esas personas en términos de pensiones?

Los ERTEs actuales, tanto de fuerza mayor, como de impedimento o limitaciones, no tienen que afectar a las pensiones. Las empresas y trabajadores afectados han seguido cotizando por sus bases de cotización anteriores a esos ERTEs. Otra situación distinta será, si al trabajador o trabajadora después del ERTE se le rescinde el contrato de trabajo, en esa situación ya si puede afectar al futuro de su pensión. Los ERTEs han sido la mejor herramienta para el mantenimiento del empleo durante la grave crisis sanitaria que hemos sufrido en estos últimos dieciocho meses.

¿La pregunta que las personas se hacen es si pueden estar tranquilas o no con respecto a su jubilación y a sus pensiones? ¿Qué les diría?

Qué estén tranquilas. Debemos preocuparnos razonablemente y sin catastrofismos por el importe de la pensión que van a cobrar. De esto van la reformas presentes y futuras. Esta será la cuestión y en ella debemos seguir trabajando, que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas y suficientes.

¿Cómo puede un trabajador saber qué es lo mejor en su caso individual?

Debe ponerse en manos de un profesional o solicitar información en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma presencial o telemática.

Indiscutiblemente las pensiones y el empleo están ligadas, centrándonos en ello, y en nuestra ciudad, ¿cómo está la situación en Salamanca? ¿Qué tiene que cambiar?

Le agradezco esta pregunta. En primer lugar, escucho a muchos políticos, economistas y gurús de las pensiones, decir que las pensiones y empleo van ligadas, y no es verdad. La financiación de la Seguridad Social no puede estar vinculada esencialmente al trabajador por cuenta ajena. Tiene que haber otras fuentes de financiación, y por eso el estado como garante público del sistema de pensiones se ha comprometido a realizar una transferencia todos los años del 2% del PIB, (unos 21.000 millones de euros) para la sostenibilidad del sistema a través de los Presupuestos Generales de Estado.

En cuanto a Salamanca, tiene que cambiar su modelo productivo y debemos tener el coraje de acometer ese cambio. No podemos seguir viviendo exclusivamente de la hostelería y el turismo, aun siendo una fuente económica importante. La crisis sanitaria nos ha dejado ciertas enseñanzas. Salamanca no puede seguir vaciándose. No podemos seguir siendo líderes en exportación de jóvenes con talento a Madrid, grandes ciudades y al resto de Europa y del mundo.