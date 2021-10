UGT y CCOO rechazan los "cambios sustanciales" que introducirá el fondo público de pensiones

Sábado, 23 de octubre de 2021

El Ejecutivo ha planteado en la Mesa de Diálogo de este lunes "un desarrollo parcial de su compromiso de fondo público"

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han manifestado su discrepancias con los "cambios sustanciales" que introducirá el fondo público de pensiones en el que trabaja el Gobierno.

Ambos sindicatos han confirmado que el Ejecutivo ha planteado en la Mesa de Diálogo de este lunes "un desarrollo parcial de su compromiso de fondo público" previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2021.

No obstante, para CCOO y UGT esa propuesta "no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras" y "supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo" que no comparten.

Las negociaciones al respecto se llevarán a cabo cuando finalicen las cuestiones acordadas en julio, que se centran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la viudedad de las parejas de hecho, la cotización de las prácticas no laborales, los convenios especiales de cuidadores no profesionales de personas dependientes y la incapacidad temporal de los fijos discontinuos.

La Mesa de Diálogo también tiene pendiente la definición del Mecanismo de Equidad intergeneracional, del que el Gobierno "no ha presentado aún propuesta", como han puntualizado ambos sindicatos.