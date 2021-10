FEDAMPA: “Quien tiene que determinar el uso de la mascarilla son las autoridades sanitarias”

Viernes, 22 de octubre de 2021

Madrid ha anunciado que, a partir de la próxima semana, los niños y niñas de la comunidad podrán quitarse la mascarilla en el patio y en los lugares exteriores, una iniciativa que toma Madrid pero que otras comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, es posible que sigan.

¿Qué opinan ante esta situación los padres y madres? Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA, la Federación de AMPAS de Salamanca , ante está situación señala a SALAMANCA rtv AL DÍA, que esta medida “ no se puede tomar unilateralmente porque se supone que hay una ley que determina que si no se puede garantizar la distancia de seguridad es obligatorio mantener la mascarilla según he leído”. “Nosotros como padres no podemos opinar porque no somos autoridades sanitarias y entiendo que eso quien lo tiene que determinar son las autoridades sanitarias “, añadía.