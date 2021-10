Perdidos: La realidad del laberinto de la calle

Hoy escribo esta columna dominical desde el sofá mi casa, en esa estructura de cuatro paredes a la que poco a poco he convertido en mi hogar. También están aquí las personas que conviven conmigo y a las que llamo familia, que hacen cada día de este lugar el más confortable y al que se, que pase lo que pase, siempre podré volver. Esto me hace pensar y reflexionar, la suerte que tenemos de poder gozar de cosas tan esenciales y a la vez tan extraordinarias. Cosas que quizás muchos no valoren, y que otros cuantos, por desgracia, no tienen. Estos últimos, naufragan perdidos en un sistema de protección social que no protege.

Cada persona cuando nace es poseedora de derechos humanos y dignidad. Cuando se sufre una situación de sin hogar, se entra, a menudo, en un proceso de desesperanza y desesperación. La persona nunca pierde su dignidad, pero si la capacidad para defenderla. Esa es la reflexión que queremos suscitar en ti, acercarte un problema real y hacerte ver la realidad que hay fuera dando visibilidad a un tema que lleva candente más tiempo del que podemos recordar, un problema por el que hacemos un alegato a instituciones y administraciones buscando esa ayuda que nunca llega, esa respuesta o esa esperanza que nos ayude a seguir luchando y a no sentirnos solos.

El día 31 de octubre celebramos el Día de las Personas sin Hogar, tras 29 años de campañas alzando la voz ante esta grave situación. Muchas son las personas que se encuentran en esta situación sin hogar, las cuales, desde Cáritas Diocesana de Salamanca, queremos que vivan con dignidad, en un hogar propio, en paz y permanente.

Buscamos esa garantía de derechos: una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda, un parque público de vivienda social y de emergencia, una estrategia contra la exclusión residencial, una ley de Enjuiciamiento Civil…

También pedimos la coordinación socio sanitaria con unidades de salud mental ​

de calle.​ Enfoque para personas en exclusión residencial en políticas ​de empleo. ​

Pedimos sobre todo humanidad y comprometernos con esas personas que están en una situación complicada.



Para cerrar quería dejar una reflexión personal. La verdadera pandemia no es aquella que se manifiesta en miles de personas con mascarilla, la verdadera pandemia son todas aquellas cosas que devoran al conjunto de la sociedad poco a poco y que muchos no somos capaces de ver hasta que no nos da la realidad de frente. Por eso, y no por otro motivo, hago uso de mi pequeña influencia en esta columna para denunciar la situación de todas las personas sin hogar que se encuentran perdidos o sin salida, cómo refleja nuestro lema.

También respondo a la petición que ha hecho el manifiesto de Cáritas Diocesana de Salamanca a los medios de comunicación haciendo lo poco que está en mi mano. Dando visibilidad a esta causa y a otras muchas, siendo sensible y redimiéndome ante estas situaciones y transmitiendo lo que me suscitan estos problemas a través de unas simples letras. Yo he ayudado de esta manera, tú también lo puedes hacer de muchas otras formas. Es muy importante que la campaña vaya siendo cada vez más compartida por la sociedad y vaya adquiriendo mayor dimensión. La colaboración fundamental se traduce en presencia y participación en la propia campaña, desde nuestra parroquia, nuestro barrio, nuestra asociación... También desde lo cotidiano, cambiando nuestra mirada sobre la realidad del sinhogarismo, entendiéndolo como una vulneración de derechos, y sobre todo no pasando de largo sin ver a las personas concretas que lo sufren. Aún hay mucho por hacer, ¿contamos contigo?

María Regadera Martín.