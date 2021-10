Marcos Iglesias considera una “decepción” los Presupuestos Generales del Estado para 2022

Jueves, 21 de octubre de 2021

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias ha hecho una valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 conocido la semana pasada, calificándolo de “decepción”, porque “no innovan respecto a 2018: lo poco que se presupuesta ya estaba presupuestado entonces”, y porque se retrasa el proyecto de electrificación de la vía férrea, “se pierde dinero” con el proyecto de la Muralla, y la reforma del Parador no aparece, lo que le lleva a concluir que “el Gobierno no se preocupa por estos territorios”.

Respecto al proyecto de electrificación de la vía férrea, Marcos Iglesias ve como “una falta de compromiso con el territorio rural” que se retrase su finalización hasta el año 2024, considerando que es un proyecto clave para la “dinamización de la provincia”. En torno al proyecto de construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, califica como “irresponsabilidad del Gobierno” que se prevea el comienzo de las obras para la siguiente legislatura (para el año 2024), ya que la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento para construirlo marca que la obra debe iniciarse en un plazo de cinco años, y se podría ir justo de tiempo (“nos llama la atención”).

En lo que se refiere al proyecto de la Muralla, expone que desde 2018 se ha presupuestado en 4 ejercicios y no se han ejecutado esas partidas (“una decepción absoluta”), preguntándose “dónde ha ido ese dinero que estaba presupuestado”. Respecto a la cuestión de que la Delegación de Patrimonio puso trabas al proyecto inicial, lo que retrasó su licitación, Iglesias asegura que “hace mucho que están salvadas”.

El alcalde ve como lo “más llamativo” que no aparece en los Presupuestos la anunciada intervención en el Parador de Turismo. Recordando que el PSOE dijo que se iba a acometer en 2021, dio a conocer una respuesta del Gobierno a finales del año 2020 a los diputados salmantinos del PP en la que se señalaba que la intervención está prevista para 2022. En palabras de Marcos Iglesias, “nos llama la atención con la necesidad que tiene el Parador; que está lleno muchos días y hay que darle dignidad”.