Jueves, 21 de octubre de 2021

El mercado de las criptomonedas no ha dejado de crecer en los últimos años, por lo que, hoy en día, existen muchas plataformas en las que puedes invertir con una facilidad increíble.

Sin embargo, este mercado es bastante volátil, por lo que muchos principiantes lo único que terminan haciendo es perdiendo dinero. Ten en cuenta los siguientes consejos para que esto no te suceda.

Empezando por lo más obvio: ¡estudia sobre las criptomonedas y descubre cuáles son las características que las han convertido en uno de los mercados con el mayor potencial en el mundo!

A continuación, te daremos otros 4 consejos para empezar a invertir en Bitcoin y demás criptomonedas.

Regístrate en BitiQ

Si eres un principiante en el mundo de las inversiones de criptomonedas, entonces deberías abrirte una cuenta en BitiQ, un programa que compra y vende criptomonedas de manera automática.

Con este programa no debes preocuparte por hacer el trabajo sucio, es decir, investigar las tendencias del mercado, leer cientos de noticias relacionadas al Bitcoin y demás.

Y es que usa un algoritmo de última tecnología para revisar las noticias de miles de sitios en Internet para predecir las próximas tendencias antes de que estas afecten el valor de la moneda.

¿Has escuchado decir que BitiQ es estafa? Muchas personas que dicen esto lo hacen porque no han obtenido los resultados esperados con este programa.

No creas en las publicidades que dicen que puedes ganar cientos de miles en poco tiempo, pues esto es casi imposible considerando los precios actuales del Bitcoin.

Comienza invirtiendo pocas cantidades

Si hay algo que caracteriza a las criptomonedas es que son muy volátiles, es decir, su valor puede amanecer por las nubes y terminar el día por debajo de su precio inicial. O viceversa.

Tanto es así, que incluso programas como BitiQ no pueden evitar caer en algunos casos, por lo que el consejo que siempre escucharás es que empieces invirtiendo una pequeña cantidad.

¿Qué tan pequeña? Depende de tu presupuesto; hay personas que no podrán invertir más de 100€, mientras que otras podrían arriesgar docenas de miles. ¡Lo importante es que puedas perder ese dinero sin que te afecte!

De esta manera podrás entender cómo funciona el mercado: sus riesgos, ventajas, desventajas y demás. En caso de que desees usar BitiQ u otro robot, aprovecha sus demos gratuitos.

Si estás contento con el rendimiento de tu inversión, entonces no dudes en empezar a aumentar la cantidad de dinero que tienes en los Bitcoins. Solo no olvides diversificar tu portafolio.

Lee las predicciones de los expertos

Como con cualquier otro mercado financiero, existen personas y empresas que tienen acceso a información que no podrías encontrar por tu cuenta, por lo que pueden hacer predicciones más acertadas.

Por lo tanto, es recomendable que leas las predicciones de estos expertos sobre el Bitcoin para que puedas tener una idea de cuál podría ser su valor en los próximos meses.

¿En quién podrías confiar para estas predicciones? Existen muchas opciones, aunque una de las más populares es la Economy Forecast Agency (EFA), la cual te ofrece pronósticos de docenas de monedas y su posible rendimiento cada mes.

Si no estás seguro de las predicciones de un “experto”, entonces no dudes en compararlas con los resultados de BitiQ y otros robots que no requieren de una inversión para acceder a sus demos.

Ten en cuenta algo muy importante: incluso los pronósticos más especializados pueden equivocarse. Después de todo, este mercado es afectado por un sinfín de factores externos.

Estád al tanto de las noticias globales

Como acabamos de mencionar, este mercado puede ser afectado por factores que, quizás, ni te puedas imaginar. El ejemplo más claro de esto son los efectos que tienen los tuits de ciertas personas sobre el valor de algunas monedas.

Por lo tanto, nuestro último consejo es que leas las noticias relacionadas con el mercado de estas monedas. Después de todo, esto es algo que ya hace BitiQ, pero a menor escala, claro está.

Sabemos que esto puede resultar un poco sobrecogedor considerando todo lo que sucede en el mundo de las monedas, sin embargo, hay portales que recopilan las noticias más importantes para que sea más fácil seguirlas.